Far Cry 6 : les multiples configurations PC dévoilées avec et sans raytracing, les caractéristiques techniques exhibées en vidéo

Nous avons encore eu droit récemment à un aperçu de Far Cry 6 à l'occasion de la gamescom 2021, avec une bande-annonce se penchant surtout sur le scénario. Depuis, plusieurs rédactions ont partagé leurs impressions sur une version preview et l'éditeur fait désormais le point sur les caractéristiques techniques du jeu sur PC, en dévoilant au passage les configurations qu'il faudra pour faire tourner la bête, avec ou sans raytracing.

Pour commencer, nous apprenons que la version PC a été développée par Ubisoft Kiev et qu'elle permettra aux joueurs de profiter du jeu sans limites de framerate, à condition évidemment d'avoir le matériel adéquat. Un outil de benchmark a été implémenté pour vérifier jusqu'où il est possible de pousser votre configuration. Du côté du raytracing, la technologie prend ici en charge les ombres et reflets, pouvant être couplée à la technologie FidelityFX. Ubisoft annonce également le support des écrans ultra-larges en 32:9 et du jeu sur plusieurs écrans pour s'immerger encore plus dans Yara.

Il sera possible de télécharger séparément des packs de textures HD, de configurer les touches pour le combo clavier / souris ou la manette, et d'avoir accès à diverses options d'accessibilité (sous-titrage pour sourds et malentendants, mode pour daltoniens, synthèse vocale dans les langues du jeu). Un mode Photo est évidemment présent et le sera aussi sur consoles. Quant aux configurations, l'éditeur a partagé une infographie détaillée qui devrait permettre de vous y retrouver :

La date de sortie de Far Cry 6 est fixée au 7 octobre 2021. Si vous avez envie d'en voir plus sur l'envers du décor de cet épisode, un artbook officiel est disponible en précommande à la Fnac au prix de 32 €.