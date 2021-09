Far Cry 6 : Giancarlo Esposito enfile réellement le costume d'Antón Castillo le temps de 4 vidéos promotionnelles

Dernière ligne droite désormais pour Far Cry 6 avant son lancement le 7 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia, qui ne souffrira d'aucun retard, le jeu étant récemment passé gold. Ubisoft a livré son programme post-lancement la semaine dernière et est revenu à la charge ce lundi avec une série de vidéos promotionnelles live-action. Cette fois, ce n'est pas le déjanté Richard avec ses tutos bien barrés qui nous fait face, mais Antón Castillo en chair et en os, puisque Giancarlo Esposito donne ici de sa personne. Pour rappel, l'acteur prête ses traits au dictateur de Yara grâce à la motion capture en plus de le doubler en anglais.

La première vidéo met donc en scène Giancarlo dans un décor reproduisant le palace d'El Presidente, nous interpellant nous le joueur. Totalement investi dans son personnage, il vante donc évidemment les mérites de Yara tout en taclant avec ironie les méthodes de la résistance. Nous avons ensuite droit à un démontage du lance-flammes de la guérilla, celui-là même dont nous retrouverons une réplique dans l'édition collector.

Plus intéressant et tout aussi amusant, l'acteur répond ensuite à quelques questions que se posent (ou non) les fans. Alors, Diego serait-il Vaas jeune de Far Cry 3 ? Ce qui est sûr, c'est qu'Antón n'a pas une grande estime du personnage. Et si nous pourrons justement incarner les anciens méchants de la saga en DLC, ce ne sera pas le cas de ce nouvel ennemi évidemment. Enfin, ce sont quelques « conseils » de jeu qu'il nous donne afin d'aider de vaincre son alter ego in-game...

Ce qui est certain, c'est que Far Cry 6 aura un antagoniste ô combien charismatique, de quoi vous donner envie de l'acheter à sa sortie ? Si tel est le cas, Amazon le propose en précommande au prix de 69,99 €.

