Far Cry 6 : Ubisoft fait le point sur l'intrigue, les différentes éditions et bonus de précommande, une interview de Giancarlo Esposito diffusée

L'Ubisoft Forward a tenu ses promesses côté AAA en nous montrant Assassin's Creed Valhalla et Watch Dogs Legion, avec en one more thing l'annonce de Far Cry 6, qui avait hélas fuité en amont, gâchant la surprise de la révélation. Outre la cinématique CGI avec Anton Castillo et son fils, et l'introduction, l'éditeur a d'ores et déjà fait le point sur les différentes éditions que nous pourrons nous procurer, toujours aussi nombreuses et classiques dans leur dénomination.

En plus du jeu standard, nous avons donc :

L'Édition Gold (99,99 €), qui inclura le jeu de base et le Season Pass ;

(99,99 €), qui inclura le jeu de base et le Season Pass ; L'Édition Ultimate (119,99 €), qui inclura le jeu de base, le Season Pass et le pack Ultimate, qui comprend le pack Expédition dans la Jungle, le pack Chasseur de Crocodile et le pack Vice.

(119,99 €), qui inclura le jeu de base, le Season Pass et le pack Ultimate, qui comprend le pack Expédition dans la Jungle, le pack Chasseur de Crocodile et le pack Vice. L'Édition Collector (199,99 €), qui inclura le jeu de base, le Season Pass, le pack Ultimate, la réplique haut de gamme du « Tostador », le lance-flammes du jeu (7 éléments à assembler, longueur : 72 cm), une notice d'assemblage illustrée par le célèbre artiste Tobatron, une Boîte Collector inspirée du style iconique de de Tobatron, un steelbook exclusif, un artbook de 64 pages, une planche de 10 stickers, un porte-clé Chorizo, une carte et un titre issu de la bande originale du jeu.

Eh oui, pour ne pas changer, il y aura un Season Pass proposant trois DLC à venir après le lancement, qui seront présentés ultérieurement. Quant aux bonus de précommande, ils incluront une tenue Libertad pour Chorizo, un adorable petit toutou, et Discos Locos, un « lance-disques de pointe transformé en arme redoutable qui fera danser les ennemis sur leurs propres tombes. »

Développé par Ubisoft Toronto en collaboration avec les studios de Montréal, Kyiv, Shanghai, Berlin et Montpellier, Far Cry 6 aura donc à son casting Giancarlo Esposito et Anthony Gonzalez (Coco), ce dernier ayant doublé Diego. Quant à la bande-son, elle a été composée par Pedro Bromfman (Narcos), tandis que Patrick Clair (Westworld, True Detective) a réalisé la cinématique d'introduction dévoilée dans notre précédent article. L'intrigue a elle été explicitée :

Far Cry 6 plonge les joueurs au cœur d'une révolution moderne qui se déroule à Yara, un paradis tropical figé dans le temps. Le président Antón Castillo (Esposito) a promis de rendre sa gloire passée à son pays tout en formant son fils Diego (Gonzalez) à suivre son exemple. Mais ce paradis a un prix et enrichir son pays implique d'asservir ceux qui n'adhèrent pas à sa vision. Sur cette île au beau milieu de la tourmente, les joueurs découvriront l'adrénaline et le chaos de la guérilla, et seront précipités dans un mouvement révolutionnaire ayant pour objectif de destituer un tyran. Les joueurs se glisseront dans la peau de Dani Rojas et pourront choisir d'incarner un homme ou une femme. Dani est un(e) habitant(e) de Yara propulsé(e) dans une révolution contre Antón Castillo. En l'incarnant, les joueurs deviendront des combattants de la guérilla et devront explorer et unifier la nation tout entière, en passant des jungles luxuriantes à la capitale de Yara, Esperanza. Pour vaincre le puissant et écrasant régime d'Anton, les joueurs devront être pleins de ressources et auront à leur disposition un arsenal d'armes et de véhicules uniques... sans oublier Chorizo, le teckel sur roulettes le plus mignon de la terre, qui sera un allié de taille !

Clairement, le focus n'a pas spécialement été mis sur le protagoniste, et ce n'est pas un hasard compte tenu du passif de la licence, comme le rappelle d'une certaine manière Ubisoft dans son communiqué :

« Les méchants charismatiques et complexes font partie de l'ADN de Far Cry. Nous savions donc dès le début que nous devions être ambitieux sur l'écriture de ces nouveaux personnages et sur la façon dont ils prendraient vie » déclare Navid Khavari, Narrative Director, Ubisoft Toronto. « Travailler avec un tel éventail de talents, incluant le seul et l'unique Giancarlo Esposito, et découvrir comment ils ont incarné nos antagonistes pour en faire des personnages terrifiants, mais aussi profondément complexes, a été une expérience incroyable que j'ai hâte de partager avec nos fans ».

Une interview plutôt intéressante de l'acteur Giancarlo Esposito peut d'ailleurs être retrouvée ci-dessous. Enfin, des visuels sont disponibles dans notre galerie en page suivante, avec un premier aperçu du monde dans lequel nous serons lâchés.

Far Cry 6 est pour rappel attendu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbos Series X, PC (Epic Games Store et Uplay) et Stadia le 18 février 2021, en plus d'une disponibilité sur le service Uplay+ dès le lancement dans son édition Ultimate. Si vous optez pour les versions PS4 et Xbox One, vous pourrez obtenir celle sur la console next-gen correspondante au format numérique sans frais supplémentaires, notamment via le Smart Delivery chez Microsoft.

Les précommandes ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez toujours découvrir Far Cry: New Dawn en attendant, vendu 23,89 € sur Amazon. Des promotions ont également lieu sur la boutique en ligne de l'éditeur dès aujourd'hui.