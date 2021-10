Far Cry 6 : PETA s'indigne du mini-jeu de combat de coqs et demande à Ubisoft de le retirer

Far Cry 6 est disponible depuis quelques jours, permettant à tous ceux qui le désirent d'explorer l'île de Yara et de découvrir ses secrets. Parmi eux, il y a un mini-jeu de combat de coqs, qui reprend les codes des jeux de baston dans des duels avec différents types de coups, des jauges de santé et de pouvoir, et plusieurs gallinacés à notre disposition. Les plumes volent, mais le rendu n'est pas sanglant, quoique tout de même violent, comme tout le reste de l'expérience après tout.

Cela ne plait forcément pas aux défenseurs des animaux et surtout aux plus extrêmes comme PETA. La branche PETA Latino a fait savoir par le biais de sa Senior Manager Alicia Aguayo qu'elle n'appréciait pas la présence de ce mini-jeu qui glorifie la cruauté de cette pratique honteuse, et demande à Ubisoft de le remplacer par autre chose.

Transformer un horrible sport sanglant comme les combats de coqs en un match de jeu vidéo de style Mortal Kombat est loin d'être une véritable innovation, car la société d'aujourd'hui est fermement opposée à forcer les animaux à se battre jusqu'à la mort. Les coqs utilisés dans les combats de coqs sont équipés d'éperons tranchants qui déchirent la chair et les os, provoquant des blessures agonisantes et mortelles. PETA Latino exhorte Ubisoft à remplacer ce mini-jeu répréhensible par un autre qui ne glorifie pas la cruauté.

Si PETA est aussi connu pour ses positions engagées que ses actions et demandes parfois futiles (souvenez-vous de l'injonction à libérer les poissons d'Animal Crossing: New Horizons), cette réaction ne semble pas autant disproportionnée. Proposer des bagarres « réalistes » entre animaux qui parodient une pratique barbare et sanglante ne peut rien apporter à la lutte contre les combats, souvent à morts, entre animaux, malheureusement encore pratiqués dans beaucoup de pays. Ubisoft réagira-t-il en modifiant ou supprimer ce mini-jeu ? Affaire à suivre !

