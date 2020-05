Animal Crossing: New Horizons, PETA délire et demande de « vider les aquariums »

Les animaux, il faut les protéger, c'est un fait. Pêche responsable, adoptions en refuges, respect de l'écosystème, il est aisé d'aider à la survie de la faune au quotidien, mais certaines associations sont tellement caricaturales qu'elles en deviennent ridicules. C'est le cas de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), qui mène des combats très respectables, mais s'aventure régulièrement sur un terrain un peu plus glissant, comme celui des animaux dans les jeux vidéo. Après Mario en Tanooki ou la chasse à la baleine dans Assassin's Creed IV: Black Flag, l'association s'attaque à... Animal Crossing: New Horizons.

Oui, l'adorable jeu de Nintendo, permettant de vivre tranquillement sur une île, n'est pas du tout apprécié par PETA, qui a publié cette semaine sur les réseaux sociaux une petite vidéo où des activistes manifestaient dans le musée, arborant des panneaux « les poissons appartiennent à l'océan » et scandant in-game de « vider les aquariums ». Le message est clair, PETA demande de relâcher les poissons pêchés dans le jeu, et le résultat est sans appel : tout Internet s'est rassemblé pour se moquer de l'association, rappelant qu'il ne s'agit ici que de créatures virtuelles et que cette manifestation est plus ridicule qu'autre chose. De toute façon, il est bien impossible de pêcher une quantité astronomique de poissons dans Animal Crossing: New Horizons, le joueur perd vite patience à force de trouver des bars communs (« Gare au bar à thym ! »).

Dans ce même esprit, PETA a publié un guide pour les personnes véganes à respecter dans Animal Crossing: New Horizons, interdisant par exemple la pêche, mais également la capture d'insectes et la recherche de palourdes, et dressant une liste de vêtements respectueux de la condition animale. Ce n'est pas une blague, c'est à lire ici, si vous en avez le courage. Sinon, eh bien, vous pouvez relancer Animal Crossing: New Horizons sur Switch (ou l'acheter contre 54,99 € à la Fnac) et continuer de vous amusez, décorer votre maison, déterrer des fossiles, capturer des animaux virtuels pour enrichir le musée et vous occuper de votre île. Tout en prenant soin des animaux dans la vraie vie, évidemment.