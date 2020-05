INSOLITE sur Animal Crossing: New Horizons, un « consultant en design d'intérieur virtuel » proposé par Olivia's contre 45 €

Olivia's est une boutique anglaise de meubles d'intérieur plutôt chics, et comme tout le monde en cette période de confinement, elle tente de toucher un nouveau public. En l'occurrence, les joueurs qui passent du temps sur Animal Crossing: New Horizons (ils sont plus de 13 millions).

Comme le rapporte Pocket Gamer, Olivia's propose de vous mettre en contact avec un consultant en design d'intérieur virtuel afin que ce dernier procure pendant une heure des conseils afin d'aménager les pièces de votre maison dans Animal Crossing: New Horizons et de trouver la parfaite harmonie entre les meubles et les objets de décoration. Olivia's recrute d'ailleurs des consultants qui doivent évidemment posséder le jeu de Nintendo afin de se rendre sur l'île des clients et être à l'aise en communication, avec au minimum 40 £ (45 €) de revenu par heure. Nick Moutter, fondateur d'Olivia's, a déclaré :

Animal Crossing: New Horizons 65 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 65€. Chez Olivia's, nous aimons partager notre passion pour les habitations de luxe et l'expertise en design avec nos clients, quels que soient leurs projets. Qu'il s'agisse d'associer des motifs conflictuels pour qu'ils se complètent, de personnaliser les dernières tendances Instagram ou de construire une pièce autour d'un élément clé. Nous avons donc pensé, pourquoi ne pas mettre en place un service où ces conseils peuvent être fournis dans un monde virtuel ? Surtout dans un titre comme Animal Crossing, où les joueurs sont très fiers de leur environnement de jeu.

Les joueurs voulant embellir leurs intérieurs dans Animal Crossing: New Horizons peuvent s'inscrire sur la liste d'attente, tandis que les architectes en herbe sont invités à envoyer leurs candidatures sur le site d'Olivia's.

