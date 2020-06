INSOLITE sur Animal Crossing: New Horizons, l'intégralité du roster de Super Smash Bros. Ultimate recréé dans le jeu

Animal Crossing: New Horizons est toujours aussi populaire depuis son lancement, le titre de Nintendo est encore en tête des ventes dans l'Hexagone, mais avant lui, c'était un autre jeu de la Switch, orienté vers le combat cette fois, qui avait rencontré un énorme succès : Super Smash Bros. Ultimate. Et que se passe-t-il quand les deux univers se rencontrent ?

Eh bien, DJ-Dez l'a imaginé, et il a recréé tous les personnages de Super Smash Bros. Ultimate dans Animal Crossing: New Horizons. Le résultat est impressionnant, tous les combattants sont facilement reconnaissables, même si pour Marie et le Villageois, le fan ne s'est pas trop foulé, évidemment. Un travail très impressionnant, à admirer sur l'image ci-dessus.

Pour rappel, Super Smash Bros. Ultimate et Animal Crossing: New Horizons sont tous les deux disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.