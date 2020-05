Animal Crossing: New Horizons, des bugs de duplication d'objets patchés avec la mise à jour 1.2.1

La communauté Animal Crossing: New Horizons peut actuellement profiter d'un évènement autour de la Journée internationale des musées. Mais Nintendo ne se contente pas de se concentrer sur le contenu supplémentaire, et continu d'affiner le gameplay et le confort général de l'expérience.



Il déploie aujourd'hui une petite mise à jour 1.2.1, dont le changelog officiel est des plus courts.

Général Correction de quelques bugs.

S'il est possible que des défauts techniques de l'exclusivité Switch aient été réparés, à en croire la communauté, le patch permettrait surtout de boucher des failles exploitant pernicieusement les possibilités du jeu. Le bug de duplication d'objet via le courrier aurait été supprimé, tout comme celui lié à la rotation d'une table. Voilà qui devrait remettre un peu les joueurs sur un pied d'égalité.

