Animal Crossing: New Horizons, arbustes, œuvres d'art au musée et évènements jusqu'à fin juin présentés en vidéo

Avec Animal Crossing: New Horizons, Nintendo va apporter des mises à jour sur le long terme pour nous proposer des évènements en lien avec la réalité. Ainsi, nous avons eu droit à la Fête des œufs pour Pâques, et son drôle de lapin Albin dont le mystère derrière sa fermeture éclair perdure. Nous savions déjà qu'un autre patch de ce type allait débarquer plus tard en avril à l'occasion du Jour de la Terre, et c'est ce qui nous est présenté aujourd'hui en vidéo, mais pas seulement.

C'est le 23 avril qu'une mise à jour gratuite va apporter du contenu inédit au jeu de gestion, avec pour commencer un nouveau visage sur la place, celui de Racine ! Ce paresseux viendra occasionnellement planter son stand sur notre île pour nous vendre des arbustes et graines de fleurs telles que des azalées et osmanthus. Oui, le datamining avait vu juste sur ce point, et pas seulement. En effet, la plage au nord de l'île va bien accueillir un navire, celui de Rounard, qui va nous vendre des œuvres d'art (tableaux, sculptures) et des meubles de coloris inédits. Il faudra tout de même se montrer prudent, car la contrefaçon sera une fois de plus de la partie. En plus de ce Rounarama, le musée va s'agrandir avec une galerie d'art à compléter en jouant les mécènes ! Autant dire que ce n'est pas demain la veille que nous pourrons économiser nos clochettes...

Un point a également été fait sur les prochaines mises à jour et évènements saisonniers à venir jusqu'à la fin juin.

Animal Crossing: New Horizons 54,99 € sur Amazon

Jour de la nature - Du 23 avril au 4 mai, le programme Miles Nook+ proposera une activité spéciale en lien avec la nature, dont les récompenses seront fort généreuses en miles.

- Du 23 avril au 4 mai, le programme Miles Nook+ proposera une activité spéciale en lien avec la nature, dont les récompenses seront fort généreuses en miles. 1er mai - Du 1er au 7 mai, une excursion unique permettra d'explorer une île non disponible en temps normal, avec à la clé la rencontre d'une « silhouette qui semble familière ». Sans l'ombre d'un doute, nous aurons affaire à Charly .

- Du 1er au 7 mai, une excursion unique permettra d'explorer une île non disponible en temps normal, avec à la clé la rencontre d'une « silhouette qui semble familière ». Sans l'ombre d'un doute, . Journée internationale des musées - Du 18 au 31 mai, un rallye tampons sera organisé dans le bâtiment, l'occasion d'aller admirer les merveilles que nous avons collectées jusqu'à présent, tout en obtenant une récompense.

- Du 18 au 31 mai, un rallye tampons sera organisé dans le bâtiment, l'occasion d'aller admirer les merveilles que nous avons collectées jusqu'à présent, tout en obtenant une récompense. Saison des mariages - Enfin, du 1er au 30 juin, Risette et Serge seront sur l'île de Joe afin de célébrer leur anniversaire de mariage. À nous de prendre les plus belles photos possible pour immortaliser ce moment ! Bien entendu, des objets à thème pourront être obtenus.

Avec tout ça, l'engouement entourant Animal Crossing: New Horizons n'est pas près de se calmer, pour notre plus grand plaisir.

Lire aussi : TEST de Animal Crossing: New Horizons, s'exiler sur une île déserte, le secret du bonheur