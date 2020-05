Switch : les derniers chiffres de vente des jeux exclusifs, Animal Crossing: New Horizons a tout cassé !

Nintendo vient de dévoiler son bilan financier, et il n'y a pas que les chiffres de ventes de consoles qui sont bons. Les jeux, et en particulier ceux de la Nintendo Switch, ont connu un succès fou au premier trimestre de l'année 2020. Sans plus de tergiversation, voici le point sur le top 10 des ventes des productions Nintendo sur Switch au 31 mars 2020.

Animal Crossing: New Horizons 71 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 71€. Mario Kart 8 Deluxe - 24,77 millions

- 24,77 millions Super Smash Bros, Ultimate - 18,84 millions

- 18,84 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 17,41 millions

- 17,41 millions Super Mario Odyssey - 17,41 millions

- 17,41 millions Pokémon Épée/Bouclier - 17,37 millions

- 17,37 millions Pokémon: Let's Go, Pikachu !/Évoli ! - 11,97 millions

- 11,97 millions Animal Crossing: New Horizons - 11,77 millions

- 11,77 millions Splatoon 2 - 10,13 millions

- 10,13 millions Super Mario Party - 10,10 millions

- 10,10 millions New Super Mario Bros. U Deluxe - 6,60 millions





Nintendo a tout de même fait un point particulier sur Animal Crossing: New Horizons. Il s'en était certes vendus 11,77 millions au 31 mars, onze jours après son lancement, mais après six semaines, 13,41 millions d'exemplaires étaient en circulation ! Il s'agit bien évidemment du meilleur démarrage pour un jeu de la console.

Au-delà du top 10, ce sont un total de 27 jeux qui ont réalisé au moins un million de ventes sur Switch à cette heure : 18 exclusivités, et 9 d'autres éditeurs. Voici d'ailleurs les chiffres pour les jeux first party derrière New Super Mario Bros. U Deluxe.

Luigi's Mansion 3 - 6,33 millions

- 6,33 millions Super Mario Maker 2 - 5,48 millions

- 5,48 millions Super Mario Party - 4,38 millions

- 4,38 millions Fire Emblem: Three Houses - 2,87 millions

- 2,87 millions Ring Fit Adventure - 2,73 millions

- 2,73 millions Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX - 1,26 million

- 1,26 million Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order - 1,08 million

- 1,08 million Astral Chain - 1,08 million

Enfin, même si les classements et les chiffres n'ont que peu évolué, Nintendo rappelle les tops 10 des meilleures ventes sur Wii U, 3DS, Wii et DS, toujours intéressants à connaître.

Wii U Mario Kart 8 - 8,45 millions

- 8,45 millions Super Mario 3D World - 5,84 millions

- 5,84 millions New Super Mario Bros. U - 5,80 millions

- 5,80 millions Super Smash Bros. for Wii U - 5,37 millions

- 5,37 millions Nintendo Land - 5,20 millions

- 5,20 millions Splatoon - 4,95 millions

- 4,95 millions Super Mario Maker - 4,01 millions

- 4,01 millions New Super Luigi U - 3,05 millions

- 3,05 millions The Legend of Zelda: The Wind Waker HD - 2,31 millions

- 2,31 millions Mario Party 10 - 2,23 millions 3DS Mario Kart 7 - 18,71 millions

- 18,71 millions Pokémon X/Pokémon Y - 16,45 millions

- 16,45 millions Pokémon Soleil/Pokémon Lune - 16,18 millions

- 16,18 millions Pokémon Rubis Oméga/Pokémon Saphir Alpha - 14,27 millions

- 14,27 millions New Super Mario Bros. 2 - 13,34 millions

- 13,34 millions Super Mario 3D Land - 12,70 millions

- 12,70 millions Animal Crossing: New Leaf - 12,55 millions

- 12,55 millions Super Smash Bros. for Nintendo 3DS - 9,59 millions

- 9,59 millions Pokémon Ultra Soleil/Pokémon Ultra Lune - 8,77 millions

- 8,77 millions Tomodachi Life - 6,59 millions Wii Wii Sports - 82,90 millions

- 82,90 millions Mario Kart Wii - 37,32 millions

- 37,32 millions Wii Sports Resort - 33,13 millions

- 33,13 millions New Super Mario Bros. Wii - 30,30 millions

- 30,30 millions Wii Play - 28,02 millions

- 28,02 millions Wii Fit - 22,67 millions

- 22,67 millions Wii Fit Plus - 21,13 millions

- 21,13 millions Super Smash Bros. Brawl - 13,32 millions

- 13,32 millions Super Mario Galaxy - 12,80 millions

- 12,80 millions Wii Party - 9,34 millions DS New Super Mario Bros. - 30,80 millions

- 30,80 millions nintendogs - 23,96 millions

- 23,96 millions Mario Kart DS - 23,60 millions

- 23,60 millions Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima - 19,01 millions

- 19,01 millions Pokémon Version Diamant/Perle - 17,67 millions

- 17,67 millions Pokémon Version Blanche/Noire - 15,64 millions

- 15,64 millions Programme d'entraînement cérébral avancé du Dr Kawashima - 14,88 millions

- 14,88 millions Pokémon Version Or HeartGold/Argent SoulSilver Version - 12,72 millions

- 12,72 millions Animal Crossing: Wild World - 11,75 millions

- 11,75 millions Super Mario 64 DS - 11,06 millions