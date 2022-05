Nintendo Switch : voici les chiffres de vente des jeux et consoles à fin mars 2022, Légendes Pokémon : Arceus est déjà un succès

Nintendo a toujours été très transparent sur les chiffres de vente de ses jeux et consoles. Il l'est de nouveau à l'occasion de son dernier bilan financier, faisant le point sur les résultats de janvier à mars 2022, et également pour l'année fiscale s'étant terminée le 31 mars dernier. Nous en étions à 103,54 millions de Switch vendus au 31 décembre 2021, nous en sommes désormais à 107,65 millions, soit 4,11 millions de plus.

Il y a dans le même temps eu 55,77 millions de jeux écoulés, portant le total à 822,18 millions de copies en circulation. Le back catalog a bien évidemment aidé à faire gonfler ces chiffres, mais le succès de Légendes Pokémon : Arceus et ses déjà 12,64 millions de vente est à souligner. En comparaison, le récent Kirby et le Monde Oublié s'est vendu à 2,65 millions d'exemplaires depuis son lancement en mars, ce qui reste une très belle performance. Le top des titres édités par Nintendo les plus vendus est d'ailleurs disponible ci-dessous.



Mario Kart 8 Deluxe – 45,33 millions

– 45,33 millions Animal Crossing: New Horizons – 38,64 millions

– 38,64 millions Super Smash Bros, Ultimate – 28,17 millions

– 28,17 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 26,55 millions

– 26,55 millions Pokemon Épée / Pokemon Bouclier – 24,27 millions

/ – 24,27 millions Super Mario Odyssey – 23,50 millions

– 23,50 millions Super Mario Party – 17,78 millions

– 17,78 millions Pokemon Diamant Brillant / Pokemon Perle Étincelante – 14,65 millions

/ – 14,65 millions Pokemon: Let’s Go, Pikachu ! / Pokemon: Let’s Go, Évoli ! – 14,53 millions

/ – 14,53 millions Ring Fit Adventure – 14,09 millions

– 14,09 millions New Super Mario Bros, U Deluxe – 13,31 millions

– 13,31 millions Splatoon 2 – 13,30 millions

– 13,30 millions Légendes Pokémon : Arceus – 12,64 millions (nouvelle sortie)

– 12,64 millions (nouvelle sortie) Luigi’s Mansion 3 – 11,43 millions

– 11,43 millions Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 9,43 millions

– 9,43 millions Mario Party Superstars – 6,88 millions

– 6,88 millions Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 4,22 millions

– 4,22 millions The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 3,91 millions

– 3,91 millions Metroid Dread – 2,90 millions

– 2,90 millions Kirby et le Monde Oublié – 2,65 millions (nouvelle sortie)

– 2,65 millions (nouvelle sortie) New Pokemon Snap – 2,40 millions

– 2,40 millions Mario Golf: Super Rush – 2,35 millions

– 2,35 millions Miitopia – 1,68 millions

– 1,68 millions Cérébrale Académie : Bataille de méninges – 1,59 millions

– 1,59 millions WarioWare: Get It Together! – 1,27 millions

– 1,27 millions Game Builder Garage – 1,06 millions

Le succès de la console nomade n'est donc pas près de s'arrêter !