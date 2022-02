Switch : le cap des 100 millions de consoles dépassé et un point sur les ventes du top 10 des jeux Nintendo

La période est aux bilans financiers du côté des grands groupes de l'industrie vidéoludique et c'est au tour de Nintendo d'y passer ce jeudi avec un traditionnel rapport disponible sur son site, prenant en compte les chiffres de ventes au 31 décembre 2021. Au précédent décompte, nous en étions à 92,87 millions de Switch vendues à travers le monde, et les fêtes de Noël sont passées par là, ainsi que le lancement du modèle OLED (lire notre test) puisque 10,67 millions d'unités viennent s'ajouter. Ce sont donc 103,54 millions de consoles en circulation dont peut se targuer le constructeur, franchissant un cap symbolique, et ce plus rapidement que la PS4 et la Wii en leur temps, et dépassant d'ailleurs les 101,63 millions de ventes de cette dernière !

En termes de software, nous passons de 681 millions à 766,41 millions de cartouches et versions numériques écoulées, soit 85,41 millions en trois mois. La liste des exclusivités first-party Nintendo les plus vendues a donc aussi été actualisée avec sans surprise l'arrivée directe en neuvième position des remakes de la 4G Pokémon et une éviction de Splatoon 2 de ce classement.

Dans son rapport, l'éditeur donne également d'autres chiffres concernant les titres n'ayant pas fait autant de ventes que ces mastodontes, avec notamment l'entrée de Metroid Dread qui est tout simplement l'épisode 2D de la licence s'étant le plus vendu :

Luigi's Mansion 3 - 11,04 millions ;

Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 8,85 millions ;

Mario Party Superstars - 5,43 millions (nouveau) ;

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - 3,85 millions ;

Metroid Dread - 2,74 million (nouveau) ;

New Pokémon Snap - 2,36 millions ;

Mario Golf: Super Rush - 2,26 millions ;

Miitopia - 1,63 million ;

Cérébrale Académie : Bataille de méninges - 1,28 million (nouveau) ;

WarioWare: Get It Together! - 1,24 million ;

L'atelier du jeu vidéo – 1,01 million.

Lors du prochain bilan, nous pourrons découvrir si la nouvelle formule apportée par Légendes Pokémon : Arceus a attiré les joueurs. En attendant, vous pouvez le retrouver à la Fnac au prix de 44,99 €.