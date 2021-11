Nintendo Switch : plus de 92 millions de consoles dans le monde, un point sur le top 10 des jeux les plus vendus

C'est la saison des bilans financiers et Nintendo n'y échappe donc pas. Il vient de sortir son rapport pour les 6 derniers mois, l'occasion de faire le point sur ses ventes de jeux et de consoles. La Switch se porte toujours très bien, avec 92,87 millions d'exemplaires vendus au 30 septembre 2021, 3,83 millions de plus qu'en août dernier.

Il y a précisément 681 millions de jeux qui ont été distribués à cette date également, dont 3,60 millions de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, 2,19 millions de New Pokémon Snap, et 1,94 millions de Mario Golf: Super Rush. Les classiques n'ont pas démérité, avec 3,34 millions de Mario Kart 8 Deluxe et 2,22 d'Animal Crossing: New Horizons écoulés depuis avril. Les chiffres de Metroid Dread, Mario Party Superstars et de la Nintendo Switch (modèle OLED), parus en octobre, n'ont en revanche pas été communiqués, car ne rentrant pas dans ce bilan. Ces résultats ont permis à Nintendo de réaliser un chiffre d'affaires net de 624,2 milliards de yens le semestre passé (environ 4,72 milliards d'euros), dont 78,3 % en dehors du Japon, pour un bénéfice de 236,2 milliards de yens (environ 1,79 milliard d'euros). Le CA est en baisse de 19 % par rapport à cette période en 2020, année de confinements et de succès de ACNH rappelons-le.

Terminons comme souvent avec le top 10 des jeux Switch les plus vendus, qui ne bouge pas d'un iota, mais dans lequel les chiffres de vente ont forcément évolué.

