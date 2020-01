Nintendo Switch Online : des millions d'abonnés, la firme veut apporter plus de fonctionnalités

Le Nintendo Switch Online est un service disponible sur Switch qui permet (principalement) de jouer en ligne. La firme japonaise livre ses résultats financiers et fait le point sur les abonnés. Ainsi, nous apprenons que 15 millions de personnes ont franchi le pas !

Le géant stipule donc :



Plus de 15 millions de comptes dans le monde ont une adhésion payante au Nintendo Switch Online, et ces ventes occupent une certaine place dans nos ventes numériques. Si certains nouveaux membres continuent leur abonnement, d'autres ne renouvellent pas. Nous continuerons à améliorer notre service pour apporter plus de fonctionnalités et plus de divertissement sur Nintendo Switch.

En plus de jouer en ligne, les abonnés peuvent mettre la main sur les applications NES et SNES - Nintendo Switch Online, donnant accès à plusieurs jeux d'antan. Bref, comme vous venez de le lire, Big N. veut améliorer son service et apporter de nouvelles choses. Reste à savoir ce que la société nous prépare...