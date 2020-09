Nintendo Switch Online : 26 millions d'abonnés au service

Depuis fin 2018, les possesseurs de Switch doivent avoir un abonnement au Nintendo Switch Online pour profiter des services en ligne de Nintendo. Un abonnement qui coûte moins de 20 euros par an et offre quelques petits bonus, comme des jeux NES et SNES jouables gratuitement. Et les joueurs se sont abonnés en masse au NSO.

Nintendo a en effet partagé un petit bilan de son année fiscale en cours et dévoile que ce sont plus de 26 millions de joueurs qui sont abonnés au Nintendo Switch Online, un chiffre en constante hausse et en adéquation avec les ventes de consoles. Pour rappel, les Switch et Switch Lite ont été vendues à 61,44 millions d'exemplaires, ce sont donc près de la moitié des acheteurs qui ont un abonnement NSO, sans oublier la possibilité d'abonner jusqu'à huit comptes d'un coup avec un abonnement familial.

Un chiffre logique, car les plus gros succès commerciaux de la Switch ont des fonctionnalités majeures en ligne, à l'instar d'Animal Crossing: New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe, l'abonnement est donc nécessaire pour tout un tas de joueurs. Le constructeur organisera pour rappel demain après-midi un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase à suivre en notre compagnie, et vous pouvez retrouver un pack avec une Switch et trois mois d'abonnement au NSO contre 300,89 € sur Amazon.fr.