Switch : 61,44 millions de consoles écoulées dans le monde, Animal Crossing: New Horizons sur le podium des jeux first-party les plus vendus

Les résultats trimestriels des grandes sociétés de jeux vidéo tombent les uns à la suite des autres et c'est désormais au tour de Nintendo de communiquer à ce sujet. Pour ne pas changer, nous allons donc ici nous concentrer sur les ventes de la Switch et de ses jeux. La console, que ce soit le modèle de base ou la Lite, s'est donc écoulé à 61,44 millions d'exemplaires à travers le monde en date du 30 juin, soit 5,67 millions d'unités vendues sur le trimestre puisque nous en étions à 55,77 millions au dernier compte. Vous pouvez évidemment retrouver les chiffres concernant les anciennes consoles de la firme sur la page dédiée si vous êtes curieux. Pour le coup, Big N. n'a pas revu ses prévisions en termes de ventes et estime toujours pouvoir écouler 19 millions de Switch d'ici la fin mars 2021.

Du côté des jeux, le nombre total dépasse désormais celui de la 3DS avec 406,67 millions de cartouches / versions numériques qui ont trouvé preneur. Sur le trimestre, ce sont ainsi 50,43 millions de copies qui ont été vendues. Pour ne pas changer, Nintendo a donné le détail des chiffres de vente de ses productions first party. Y a-t-il eu du changement dans le classement depuis la dernière fois ? Voici ce qu'en dit le site officiel du géant japonais :

Bien évidemment, la montée la plus impressionnante est celle d'Animal Crossing: New Horizons, qui a doublé la mise en passant de 11,77 millions à 22,4 millions, prenant la seconde place du podium. Les autres productions restent les mêmes, avec simplement quelques changements de place. Tout aussi intéressant, les ventes de productions plus modestes (voire de niche) ont été données :

Ring Fit Adventure - 3,9 millions ;

- 3,9 millions ; Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - 1,32 million (sorti le 29 mai) ;

- 1,32 million (sorti le 29 mai) ; 51 Worldwide Games - 1,03 million (sorti le 5 juin).

Avec plus d'un million de ventes en un mois, le portage de Xenoblade aurait de quoi encourager Nintendo à porter Xenoblade Chronicles X et ravirait les amateurs de gigantesques mondes ouverts (et de mechas). Nous sommes bien curieux de voir si Paper Mario: The Origami King arrivera à se hisser dans le classement lors du prochain bilan trimestriel, lui qui est actuellement vendu 44,49 € sur Amazon. Comme toujours, wait & see.