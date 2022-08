Switch : plus de 110 millions de consoles vendues au 30 juin et le point habituel des ventes du top 10 des jeux Nintendo

C'est l'heure du bilan estival de Nintendo concernant ses ventes de hardwares et softwares, dont vous pouvez trouver le rapport sur son site. Si le cap des 100 millions de ventes de Switch avait été franchi en début d'année avec énormément d'unités écoulées dans la période des fêtes de fin d'année, ça s'est bien calmé depuis. En mai, seules 4,11 millions de consoles supplémentaires avaient été vendues pour un total de 107,65 millions et bien que ce nombre augmente forcément, la tendance est à nouveau à la baisse avec seulement 3,43 millions de consoles écoulées entre le 1er avril et le 30 juin 2022, portant le tout à 111,08 millions sur l'ensemble de sa durée de vie, que ce soit les modèles normal, Lite ou OLED. Même par rapport à l'an dernier (4,45 millions sur le trimestre), c'est « faible ». L'explication est pourtant simple, la pénurie de semi-conducteurs mondiale qui continue de sévir en plus des risques toujours présents liés au COVID-19... Nintendo compte toutefois bien maintenir sa dynamique de ventes des trois modèles.

En termes de jeux, la dynamique reste bonne avec 41,41 millions de copies vendues sur le trimestre, pour un total de 863,59 millions sur l'ensemble de la vie de la console. C'est un peu plus faible qu'en début d'année où 55,77 millions de jeux avaient trouvé preneur, mais les productions parues n'ont clairement pas l'aura d'un Légendes Pokémon : Arceus. La liste des exclusivités first-party Nintendo les plus vendues a donc à nouveau été actualisée, dont le classement reste inchangé.

L'éditeur dévoile tout de même quelques autres chiffres concernant les titres situés bien en dessous en termes de performances :

Nintendo Switch Sports - 4,84 millions (nouvelle entrée) ;

Kirby et le monde oublié - 4,53 millions ( - 4,53 millions ( lire le test ) ;

Mario Strikers: Battle League Football - 1,91 million (nouvelle entrée, - 1,91 million (nouvelle entrée, lire le test ).

Nous constatons que Kirby et le monde oublié plait toujours autant, puisque 1,88 million de copies ont trouvé preneur durant le trimestre et qu'il est tout simplement le jeu de la licence le plus vendu à ce jour, un beau cadeau pour ses 30 ans ! Le jeu de sport a lui tout d'un best-seller s'il continue à s'arracher autant, surtout qu'il est parvenu à ce résultat en seulement deux mois. Les débuts de Mario Strikers: Battle League Football sont également vus d'un bon œil. Et, non, pas de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, qui est évoqué, mais paru quelques jours seulement avant la fin juin, en plus d'être un jeu directement vendu par Koei Tecmo au Japon. Nous verrons bien la prochaine fois.

Et à ce sujet, Nintendo compte notamment sur Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3, Bayonetta 3 et le duo Pokémon Écarlate et Violet pour assurer des ventes durant le reste de l'année. Vous pouvez d'ailleurs les précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.