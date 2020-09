Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, une nouvelle édition annoncée pour demain !

Les fans de Nintendo se plaignent de ne pas avoir eu de Nintendo Direct à proprement parler depuis longtemps, mais le constructeur compense tout de même en enchaînant les programmes spéciaux et les révélations surprises. Et cela va encore être le cas demain après-midi.



La firme vient de confirmer la tenue d'un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase ce jeudi 17 septembre à 16h00. Nous apprendrons alors « de nouvelles informations sur des jeux Nintendo Switch développés et édités par [les] partenaires ». Pour mémoire, la dernière édition de ce format avait été diffusée sans préavis le mois dernier, et nous avait permis d'en apprendre plus sur Kingdom Hearts: Melody of Memory ou Collection of Saga: Final Fantasy Legend. Cette fois, la première diffusion se fera en live.

Avez-vous des attentes particulières par rapport à ce Nintendo Direct Mini: Partner Showcase ?