Switch : près de 89 millions de consoles en circulation et un classement quasi inchangé des meilleurs jeux de Nintendo

Comme chaque trimestre, l'heure est au bilan pour Nintendo, l'occasion de découvrir quelques gros chiffres concernant la Switch et ses jeux qui ont été communiqués dans le rapport mis à disposition du public sur son site officiel. Pour commencer, la console est donc passée de 84,59 millions d'unités à travers le monde à 89,04 millions au 30 juin 2021, soit 4,45 millions de machines supplémentaires dans la nature. Avec l'arrivée dans les prochains mois du modèle OLED, ce nombre n'a pas fini d'augmenter.

Du côté des jeux, ce sont désormais 632,4 millions de cartouches et versions numériques qui ont été comptabilisées au 30 juin, soit 45,28 millions de plus qu'au précédent trimestre, c'est énorme, mais tout de même en baisse par rapport au précédent bilan. La liste des 10 jeux first-party les mieux vendus a également été mise à jour et hormis des augmentations logiques du nombre de copies écoulées, la seule nouveauté nous provient de l'arrivée de Ring Fit Adventure, qui détrône donc New Super Mario Bros. U Deluxe à la dixième place.

Du côté des productions récentes ou qui ne figurent pas dans le haut du classement, trois nouveautés ont déjà dépassé le million de ventes.

Miitopia - 1,04 million



Mario Golf: Super Rush - 1,34 million

New Pokémon Snap - 2,07 millions (sauf Japon)

Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 6,68 millions

Vous noterez que l'aventure photographique Pokémon développée par Bandai Namco n'inclut pas les exemplaires vendus dans l'Archipel, car c'est directement The Pokémon Company qui se charge du jeu sur le territoire et non Nintendo. Et bien que présent, le nombre de copies vendues de L'atelier du jeu vidéo reste inconnu, nous devrions en savoir plus lorsqu'il sortira au format physique.

La prochaine fois, il y aura du lourd avec l'arrivée récente de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, à voir s'il réussira à se hisser assez haut, ainsi que WarioWare: Get It Together!.

