Far Cry 6 : une statuette Lions de Yara d'Antón (Giancarlo Esposito) et son fils Diego officialisée

L'histoire de Far Cry 6 est décidément liée aux fuites depuis le départ et la tendance ne va pas s'inverser en 2021. Oui, les leaks avaient frappé le jeu avant sa révélation à l'Ubisoft Forward l'été dernier, qui n'avait plus rien d'une surprise pour le coup, même si nous avions alors eu droit à une vidéo façon opening de série en plus de sa cinématique en CGI, ainsi qu'à tous les détails concernant ses éditions. Depuis, l'éditeur a repoussé le FPS à une date indéterminée de cette année fiscale (donc avant le 31 mars 2022). Forcément, nous attendons de ses nouvelles au prochain Ubisoft Forward prévu le samedi 12 juin à 21h00 lors de l'E3 2021 d'ici quelques semaines. Mais avant ça, place à une fuite qui ne concerne pas directement le jeu, mais l'un de ses produits dérivés.

Comme vous pouvez le constater, Ubisoft a donc prévu de mettre en vente une statuette façon diorama représentant El Presidente, Antón Castillo, et son fils Diego. Nous retrouvons ce dernier assis sur un fauteuil, un revolver entre les mains (notez le nom de famille inscrit dessus), tandis que son paternel se trouve derrière le siège, imposant sa présence et sa domination mentale sur sa jeune progéniture encore bien trop influençable. Bref, c'est sobre et devrait plaire aux fans de la licence, même si la plastique des visages laisse toujours un peu à désirer. Dans tous les cas, la tradition de mettre en avant les antagonistes plutôt que le personnage que nous incarnons va encore perdurer avec cet épisode.

Far Cry 6 est pour rappel attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Stadia. Vous pouvez d'ailleurs précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 64,99 € dans son édition limitée. Notez enfin qu'une nouvelle bande-annonce pourrait voir le jour ce vendredi 28 mai à 19h15, toujours selon QuimSix à qui nous devons cette vidéo de la statuette Lions of Yara.

Mise à jour : la statuette Lions de Yara mesurant 26 cm et réalisée en PVC vient d'être officialisée, nous avons donc remplacé la vidéo.

La statuette représente Antón Castillo, le Président et dirigeant de Yara, et son jeune fils Diego. Assis dans le fauteuil de son père, beaucoup trop grand pour lui, le jeune héritier de Yara tient délicatement l'arme d'Antón, un pistolet M1911 calibre .45 portant les armoiries de la famille.

Vous pouvez la précommander sur la boutique d'Ubisoft au prix de 59,99 €, sa sortie étant fixée le même jour que Far Cry 6, le 7 octobre 2021.

