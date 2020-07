Far Cry 6 : Ubisoft partage une courte vidéo teaser avec Anton Castillo (Giancarlo Esposito)

Ce dimanche aura lieu l'Ubisoft Forward, une conférence de l'éditeur français où il va présenter le contenu de ses prochaines productions, dont un certain Far Cry 6. Eh oui, le FPS a fuité plus tôt dans la journée, son existence ne fait donc plus aucun doute. Le compte officiel de la licence vient d'ailleurs d'y aller de son petit teasing (prévu ou non, nous ne le saurons sans doute jamais) servant à introduire le d'ores et déjà charismatique méchant de cet épisode, Anton Castillo.

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

Dans son costume chic blanc et rouge qu'il arbore déjà sur la jaquette en fuite, le personnage campé par Giancarlo Esposito est tout simplement montré en train de se griller un bon gros cigare à l'aide d'un briquet, dévoilant ainsi le visage bien connu de l'acteur. Le tout est accompagné du message « Anton risque d'être contrarié... » et d'un rendez-vous pour l'Ubisoft Forward pour sans doute découvrir le reste de cette cinématique qui devrait introduire ce Far Cry 6.

