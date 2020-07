Ubisoft Forward : une deuxième bande-annonce teaser pour l'évènement, Watch_Dogs 2 sera offert sur PC !

Ce week-end se tiendra l'Ubisoft Forward, une conférence en ligne durant laquelle l'éditeur va nous faire découvrir ses prochains jeux plus en détail, et sans doute quelques nouveautés. Vendredi dernier, nous avons eu droit à une petite bande-annonce histoire de teaser la communauté, mais cela n'empêche pas la firme française de remettre ça avec une deuxième vidéo du genre.

Les productions présentées et qui feront donc une apparition ce dimanche sont ici bien plus nombreuses. Évidemment, Assassin's Creed Valhalla et Watch Dogs Legion sont à nouveau mis en avant aux côtés d'Hyper Scape, mais ils sont rejoints par des titres déjà sortis comme Ghost Recon Breakpoint et Trials Rising, voire d'autres non annoncés. En effet, nous pouvons apercevoir des bolides faire la course, laissant penser que la licence The Crew sera présente. Est-ce que le deuxième épisode nous réserve encore quelques surprises ou bien Ivory Tower nous prépare-t-il déjà un The Crew 3 ? Sinon, Just Dance sera de la partie, avec un épisode annuel qui ne fait aucun doute.

Dans tous les cas, les joueurs PC seront gâtés, car ils pourront recevoir gratuitement Watch_Dogs 2 durant l'évènement, simplement en se connectant à la page officielle de l'évènement avec leur compte Uplay. Pour les autres, il est trouvable à 17,00 € sur Xbox One et 18,81 € sur PS4 chez Amazon.

L'Ubisoft Forward aura pour rappel lieu le dimanche 12 juillet 2020 à 21h00, avec un pré-show dès 20h00 si l'envie vous en dit. Le stream sera de plus accessible, avec des sous-titres en plusieurs et une diffusion en langue des signes américaine.