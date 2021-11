Far Cry 6 : une mise à jour 2 de jusqu'à 100 Go déployée, la mission en DLC avec Danny Trejo rendue jouable trop tôt

La communauté Far Cry 6 a eu une drôle de surprise plus tôt cette semaine. Suite à la mise à disposition d'une nouvelle vague de missions en mode Insurgency, des joueurs ont découvert un nouvel objectif dans leur journal. Il s'agissait de Dani & Danny vs Everybody, une mission faisant partie du DLC à venir en décembre et mettant en scène l'acteur Danny Trejo.



Il s'agissait bien d'une évidemment d'une erreur, qui a tout de même permis à certains de jouer à cette version encore non finalisée de la mission et la partager en vidéo. Ubisoft a reconnu sa boulette et l'a rapidement corrigée au détour d'une Mise à jour 2 bien plus importante, promettant que Dani & Danny vs Everybody reviendrait avec la prochaine extension. Le patch pèse entre 13 et 90 Go selon les plateformes, et même jusqu'à 101 Go pour ceux qui utilisent le HD Texture Pack sur PC.

Il ajoute de nouveaux défis quotidiens et hebdomadaires ainsi que la nouvelle opération spéciale Los Tres Santos qui sera jouable le 9 novembre, ajuste le taux d'apparition des ennemis à José's Island et Martínez (Philly's) Airstrip, permet de passer la séquence d'ouverture, ajoute un tutoriel sur l'utilisation de la Moneda une fois la première partie en mode Insurrection terminée et bien plus encore. Le changelog complet avec de nombreux correctifs peut être retrouvé en anglais ici.

Far Cry 6 est toujours disponible à partir de 51,99 € sur Amazon.fr.

