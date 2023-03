Far Cry 5 : une mise à jour next-gen, un week-end d'essai gratuit et une grosse promotion pour les 5 ans

Far Cry 5 fêtera ses 5 ans le 27 mars, mais Ubisoft n'a pas attendu cette date pour débuter les célébrations. Il vient en effet de faire une annonce espérée depuis longtemps par les joueurs souhaitant découvrir ou redécouvrir cette aventure sur consoles de nouvelle génération : une mise à jour optimisant les performances du jeu sur PS5 et Xbox Series X|S.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle version next-gen à proprement parler, ce patch disponible dès aujourd'hui permet de jouer en 60 fps à l'ensemble des modes et extensions. La résolution a aussi été optimisée, mais seule la Xbox Series X tournera jusqu'en 4K ou 3840x2160, la PS5 pouvant elle profiter d'un affichage 2880x1620 en la Xbox Series S devant se contenter du 1920x1080.

Si vous n'avez pas déjà votre exemplaire, un week-end d'essai gratuit est organisé du 23 au 27 mars, permettant aussi de découvrir cette mise à jour next-gen, et des promotions allant jusqu'à 85 % de rabais sont appliquées sur le jeu et ses bundles jusqu'au 4 avril. Far Cry 5 est ainsi disponible à partir de 11,99 € sur Amazon.fr.

