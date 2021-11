Far Cry 6 : toute la Folie du premier DLC payant avec Vaas résumée dans son trailer de lancement

Tout juste sorti le mois dernier sur la plupart des plateformes du marché, Far Cry 6 n'a pas faire attendre sa communauté bien longtemps pour démarrer les hostilités de son contenu post-lancement. Ce mardi, c'était donc le lancement du premier DLC payant inclus dans le Season Pass, intitulé tout simplement Folie et qui nous propose une toute nouvelle expérience de jeu nous faisant incarner l'emblématique Vaas Montenegro (Michael Mando) de Far Cry 3, tout un programme.

IGN avait diffusé 12 de gameplay pour nous faire découvrir en action tous les tenants et aboutissants de cette expérience de jeu narrative façon roguelite, dont l'essence même va être de mourir à répétition. Plongés dans le subconscient de Vaas, seul ou à deux en coopération (avec la possibilité d'inviter gratuitement un ami du même écosystème de jeu possédant Far Cry 6), il va notamment falloir réussir à tuer Citra Talugmai tout en survivant aux vagues d'ennemis arpentant les décors inspirés du troisième épisode. Une véritable plongée dans la folie et le passé de Vaas qui devrait ravir les joueurs.

Le Season Pass est vendu 39,99 €, tandis que cet Épisode 1 - Folie seul coûte 14,99 €. Par la suite, des aventures similaires avec Pagan Min et Joseph Seed sont prévues. L'édition Gold contenant tout ce contenu peut être trouvée à partir de 87,17 € sur Amazon.

