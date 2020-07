The Crew 2 fête ses 2 ans avec des évènements, dont Flashy 80's et ses voitures tirées de films et séries

Avant l'Ubisoft Forward, le studio a profité du pré-show pour faire quelques annonces mineures, notamment concernant The Crew 2, qui célèbrera son deuxième anniversaire le 28 juin prochain. Le titre a déjà reçu un tas de mises à jour, et les développeurs comptent bien souffler cette seconde bougie avec des évènements in-game.

James Reed, community developer de The Crew 2, rappelle d'abord en vidéo que le titre a déjà reçu « six mises à jour majeures et des centaines de véhicules » depuis son lancement, Summer in Hollywood étant disponible depuis quelques jours seulement. Mais cette extension proposera du contenu tout au long de l'été, avec par exemple The Beach le 15 juillet, Neon Battle le 22 juillet ou encore Super 70's le 19 août. Ubisoft remercie également tous les joueurs actifs sur les réseaux sociaux et forums, et offre la Volkswagen Coccinelle de 1967 pour 1 Crew Crédit, dès maintenant dans The Crew 2, parfait pour se prendre pour Dean Jones à Hollywood.

La petite vidéo se termine avec des extraits de l'évènement Flashy 80's, qui sera lancé le 26 août prochain et qui introduira de nouvelles voitures cultes, notamment la DeLorean DMC-12, la Ferrari Testarossa blanche de Deux Flics à Miami et KITT de K2000, basée pour rappel sur la Pontiac Firebird. Et c'est loin d'être terminé pour The Crew 2, la toute fin de la vidéo laisse présager du contenu additionnel pendant au moins encore un an, de quoi ravir les pilotes virtuels. Si vous n'avez pas encore le jeu de course, il est vendu 21,5 € sur Amazon.fr.