The Crew 2 : l'extension Summer in Hollywood introduite à vive allure en vidéo et avec une mise à jour 1.7.0

Hier, nous pouvions apercevoir des bolides filant à toute allure dans la vidéo pour l'Ubisoft Forward, faisant évidemment penser à The Crew. Bon, finalement, pas question d'un jeu inédit, mais bien d'une nouvelle extension venant encore gonfler le contenu de The Crew 2, la sixième du genre. Ainsi, Summer in Hollywood va succéder à Inner Drive et ce dès demain, mercredi 8 juillet 2020.

Au programme, pas moins de 17 nouveaux LIVE Summits avec en parallèle des épreuves faisant honneur à l'industrie cinématographique, 24 véhicules, 48 objets de vanité et 7 évènements spéciaux, le tout ayant été quelque peu détaillé sur le site officiel.

NOUVELLES ÉPREUVES THÉMATIQUES SPÉCIALES ET NOUVEAUX LIVE SUMMITS Plongez-vous dans vos souvenirs cinématographiques préférés grâce aux toutes nouvelles épreuves qui rendent hommage à certains des univers les plus célèbres du grand écran. De la science-fiction aux dunes désertiques en passant par les années 80, profitez de véhicules thématiques et montrez que vous êtes la star montante d'Hollywood ! Ces épreuves seront mises en ligne en même temps que les LIVE Summits correspondants, et vous permettront de profiter d'ambiances nostalgiques, de nouvelles musiques thématiques et d'adversaires uniques. Ces nouveautés resteront également disponibles de façon permanente en JcE, pour que vous puissiez y rejouer autant de fois que vous le souhaitez ! Comme toujours, vous aurez droit à une nouvelle vague de LIVE Summits chaque semaine, dont un Summit premium par mois avec une récompense exclusive à gagner. NOUVEAUX VÉHICULES Nos nouveaux véhicules sont aussi variés qu'emblématiques ! Certains seront disponibles dès la sortie de The Crew 2 Summer in Hollywood et les autres seront ensuite régulièrement ajoutés via le Shop et les LIVE Summits. Jetons un rapide coup d'œil à ce qui vous attend prochainement : Tout d'abord, vous l'avez aperçue dans la bande-annonce et pourrez en profiter en Street Race dès le 8 juillet : c'est la Porsche 911 Carrera 4S (2020). Elle rejoint la discipline Hypercar le 8 juillet et arbore fièrement le drapeau suédois : c'est la Koenigsegg One:1 (2014). Si vous préférez un look plus vintage, alors ces deux Volkswagen classiques qui débarqueront dans la discipline Street Race le 15 juillet sont faites pour vous : la Volkwagen Beetle (1967) et la Volkswagen Kombi 21 Window Bus (1966). Et pour ceux qui aiment agrémenter leur collection de véhicules de différents styles, le Bundle Elite 5, disponible le 15 juillet, comprendra ces trois véhicules exclusifs pendant un mois : Porsche 935 2.0 Coupé « Baby » (1977) – Touring Car ;

Nissan R390 GT1 Road Version (1998) – Hypercar ;

Ducati draXter (2016) – Moto Street Race.

NOUVEAUX OBJETS DE VANITÉ De nouveaux objets de vanités seront ajoutés chaque semaine, dont notamment des objets spéciaux dédiés aux semaines thématiques. Voici un aperçu des prochains ajouts : 9 nitros personnalisées ;

2 klaxons ;

8 teintes de vitres ;

6 emotes ;

6 fumées ;

10 pneus ;

7 Underglows.

Pour commencer, c'est Roll Out qui va être rendu disponible cette semaine, permettant d'obtenir en récompense la Chevrolet Camara ZL1 (2017) Rift Edition si vous parvenez à atteindre le rang de platine. La mise à jour 1.7 qui ajoutera tout ce contenu pèsera environ 23 Go et son changelog peut être consulté en page suivante. Par la suite, il y aura comme indiqué sur la roadmap The Beach, Neon Battle et Dust Bowl les 15, 22 et 29 juillet, puis So French 2 et Super 70s, les 5 et 19 août. Pour le reste, ce sera la surprise.

The Crew 2 est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Vous pouvez l'acheter à 19,99 € sur la console de Sony via Amazon.

