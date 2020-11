The Crew 2 : l'extension The Chase, la mise à jour 1.8.0 et le Motorpass disponibles, tous les détails

The Crew 2 n'est pas prêt de raccrocher, et repart de plus belle dès aujourd'hui avec le premier volet d'une nouvelle série de DLC. The Chase est l'Épisode 1 de la Saison 1 de Motorflix, une aventure sur fond de tournages cinématographiques avec un tas de défis et de contenu à débloquer. La mise à jour 1.8.0 est disponible depuis ce 25 novembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, et le titre est bien évidemment rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X et S.

Vous partez ainsi pour 2 mois d'épreuves et de Live Summits hebdomadaires, et Ubisoft en profite pour lancer le Motorpass, sa vision du Battle Pass avec une version gratuite et une autre payante, et un tas d'éléments à débloquer. Tous les détails sur The Chase et le Motorpass sont lisibles ci-dessous, et le changelog du patch 1.8.0, lourd d'environ 27 Go, est proposé en page suivante.



NOUVEAU MODE DE JEU Comme annoncé lors de l'Ubisoft Forward, chaque saison de Motorflix apportera un nouveau thème et une nouvelle expérience de jeu. La saison 1 consiste en une série TV dans laquelle un mystérieux gang téméraire décide de voler la banque privée Vault Corp. Dans l'Épisode 1 : The Chase, les fugitifs doivent être arrêtés par l'unité d'interception d'élite de Vault Corp avant qu'ils ne s'échappent de la ville, et vous incarnerez le pilote principal de l'unité ! L'action se déroule à travers 8 épreuves JcE réparties entre les disciplines de Street Race et d'Hypercar. Cinq épreuves seront disponibles dès la sortie, suivies d'une nouvelle épreuve toutes les deux semaines. Vous pouvez accéder aux épreuves via un onglet dédié dans le menu Activités, ou directement dans les catégories Street Race et Hypercar. NOUVEAUX VÉHICULES ET TYPE DE VANITÉ Le thème saisonnier ne concerne pas seulement les épreuves ! Les pilotes d'interception ont besoin de voitures « Interception Unit », et nous en avons quelques-unes prévues dans notre line-up de nouveautés dans le Shop. Disponible dès le 25 novembre, la Lamborghini Veneno Coupé Interception Unit (2020) est la solution de Vault Corp pour se mesurer à la discipline d'Hypercar. La discipline de Street Race aura elle aussi son nouveau bolide grâce à la Dodge Challenger SRT Demon Interception Unit (2018). Comme la diversité pimente la vie, nous ajouterons également des véhicules qui ne suivent pas le thème saisonnier : la discipline du Street Race accueillera la puissante Chevrolet Corvette C8 Stingray (2020) et la superbe BMW M8 Competition Coupé (2020) ! Pour la première fois dans The Crew 2, nous ajoutons une voiture qui existe vraiment dans la discipline du Demolition Derby : la Dodge Charger R/T Hemi (1969) ! Tous les véhicules ci-dessus seront disponibles à l'achat avec des Bucks ou des Crew Credits dès le 25 novembre. Surveillez nos annonces des semaines et mois à venir pour encore plus de nouveaux véhicules, dont notamment notre Bundle Elite 6 ! Et pour ceux d'entre vous qui adorent personnaliser vos véhicules : bonne nouvelle ! Nous ajoutons également un nouveau type de vanité, les toits, que vous trouverez dans le Far & Beyond store.

NOUVEAU SYSTÈME : LE MOTORPASS Le 18 novembre, nous avons annoncé le Motorpass que nous introduirons dans The Crew 2 en même temps que l'Épisode 1 : The Chase. Pour rappel, le Motorpass est un nouveau système facultatif de récompenses à plusieurs niveaux dans lequel les joueurs progressent en terminant des challenges quotidiens et saisonniers. Il y a un total de 50 niveaux, qui offrent des récompenses gratuites et Premium, et il y aura un nouveau Motorpass pour chaque épisode. QU'EST-CE QUE LE MOTORPASS ?

Le MOTORPASS est un nouveau système facultatif de récompenses à plusieurs niveaux dans lequel les joueurs progressent en terminant des challenges quotidiens et saisonniers. Il y a un total de 50 niveaux, qui offrent des Récompenses gratuites et Premium. Pour débloquer les récompenses Premium, les joueurs peuvent acheter le MOTORPASS Premium. QUEL GENRE DE RÉCOMPENSES LE MOTORPASS INCLURA-T-IL ?

Progresser dans le MOTORPASS permet de débloquer des récompenses exclusives telles que des véhicules, des objets de vanité, des tenues, des packs de monnaie (Crew Credits et Bucks), des emotes, et plus encore. 11 des niveaux de récompenses sont gratuits. Il comprendront notamment la Bugatti Chiron Interception Edition (2020) pour l'Épisode 1 ! QUEL SERA LE COÛT DU MOTORPASS PREMIUM ?

Le MOTORPASS Premium coûtera 80 000 Crew Credits. Cependant, chaque MOTORPASS inclura également 40 000 Crew Credits en packs de monnaie : 20 000 CC en récompenses gratuites, et 20 000 CC en récompenses Premium. COMMENT FONCTIONNENT LES CHALLENGES ?

Il y a deux types de Challenges : quotidiens et saisonniers. Les Challenges quotidiens sont des actions à accomplir dans le jeu, dans divers contextes et disciplines. Il y a 5 Challenges quotidiens disponibles pour une période de 24 heures, après quoi ils seront renouvelés. Nous ajouterons également 4 nouveaux Challenges saisonniers chaque semaine qui s'inspireront du thème de la saison actuelle. Ils resteront disponibles jusqu'à la fin de la saison, contrairement aux Challenges quotidiens. Accomplir des Challenges vous permet de gagner des Motorstars, qui sont essentiellement des points d'expérience permettant de progresser dans le MOTORPASS. Le nombre de Motorstars obtenues déprendra de la difficulté du Challenge. Il faut 10 Motorstars pour débloquer un niveau MOTORPASS. COMMENT LES CHALLENGES IMPACTENT-ILS LES CONTRATS LIVE ?

Étant donné les similarités entre les Contrats LIVE et les Challenges, nous allons retirer les Contrats du jeu le 25 novembre et ce sera alors le MOTORPASS qui vous permettra de gagner des Crew Credits gratuitement. Comme expliqué ci-dessus, les récompenses gratuites du MOTORPASS comprennent des packs de Crew Credits d'une valeur totale de 20 000 CC. QUELLE EST LA DURÉE D'UN MOTORPASS ?

Un MOTORPASS durera 2 mois, tout comme la structure saisonnière MOTORFLIX que nous avons révélée au Ubisoft Forward, et que vous pouvez découvrir DANS CET ARTICLE. Chaque épisode bénéficiera de son propre MOTORPASS, et les récompenses MOTORPASS suivront son thème. Le tout premier thème de MOTORPASS sera donc The Chase ! EST-CE QUE LE MOTORPASS REMPLACERA LES AJOUTS DE NOUVEAUX VÉHICULES, LES LIVE SUMMITS, ET D'AUTRES CONTENUS GRATUITS DONT LES JOUEURS PEUVENT ACTUELLEMENT PROFITER ?

Non, vous continuerez de profiter d'ajouts de nouveaux véhicules, de LIVE Summits, d'épreuves, et plus encore, comme d'habitude. Le MOTORPASS est entièrement facultatif et est conçu pour complémenter les ajouts de contenu actuels, pas pour les remplacer. Et bien entendu, le nouveau mode de jeu de The Chase sera gratuit et disponible pour tous : pas de changement par rapport à nos anciennes mises à jour ! Y A-T-IL UN NIVEAU DE NOTORIÉTÉ MINIMUM REQUIS POUR LE MOTORPASS ?

Il n'y a pas de niveau de notoriété minimum requis. Tous les joueurs de toutes les plates-formes peuvent progresser dans le MOTORPASS s'ils le souhaitent. Il est même disponible pour les joueurs profitant de l'essai gratuit, qui conserveront toutes leurs récompenses débloquées s'ils décident d'acheter le jeu complet ! VAIS-JE PERDRE MES RÉCOMPENSES MOTORPASS APRÈS LES 2 MOIS ?

Tout le contenu débloqué grâce au Motorpass reste disponible de manière permanente, même après les 2 mois de l'Épisode et du Motorpass en question. ET SI JE N'AI PAS LE TEMPS DE TERMINER UN MOTORPASS ?

Si vous n'avez pas le temps (ou simplement êtes impatient de récupérer toutes les récompenses !), vous pourrez profiter de plusieurs packs disponibles à l'achat pour immédiatement débloquer des niveaux. NOUVEAUX LIVE SUMMITS Ceux d'entre vous qui adorent la compétition seront ravis d'apprendre que notre toute nouvelle collection de LIVE Summits est fin prête ! Nous avons prévu de nombreux thèmes, qui vont de l'équipe de sécurité de Vault aux fêtes de fin d'année, pour des Summits qui se concentrent davantage sur les marques classiques. Le coup d'envoi aura lieu dès le 25 novembre avec The Chase. Et bien sûr, nos LIVE Summits Premium effectuent leur grand retour avec une nouvelle sélection de véhicules à gagner, à commencer par la Ford GT Interception Unit (2017) ! Cette fantastique Hypercar sera la récompense platine du LIVE Summit Vault Interception Unit Academy, qui commencera le 2 décembre.

The Crew 2 est actuellement disponible à partir de 23,99 € sur Amazon.fr.