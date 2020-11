The Crew 2 : une date et un trailer pour The Chase, l'Épisode 1 de l'Année 3 façon tournage de cinéma

Plus de 2 ans après sa sortie, The Crew 2 n'a toujours pas prévu de passer l'arme à gauche. Ubisoft et Ivory Tower lui réservent même un bel avenir avec une Année 3 au format alléchant. Nous nous acoquinerons avec Motorflix, société de production de séries télévisées, pour participer à des tournages virtuels riches en action.

Chaque Saison durera le temps de 2 Épisodes, et chaque Épisode durera 2 mois, avec son lot de défis et de contenu à débloquer. Bonne nouvelle, The Chase, l'Épisode 1, arrive enfin : sa date de sortie vient d'être calée au 25 novembre 2020 sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One via une mise à jour gratuite. Un trailer survolté vient d'ailleurs d'être dévoilé.

Obtenez le rôle principal dans une série TV bourrée d'action produite par Motorflix, avec des épisodes aux thèmes différents selon les saisons. Dans l'Épisode 1 : The Chase, vous jouez un pilote faisant partie de l'unité d'interception d'élite Vault Corp, une banque privée. Votre mission est claire : stopper les braqueurs avant qu'ils ne s'échappent de la ville.

The Crew 2 est actuellement disponible à partir de 23,99 € sur Amazon.fr.

