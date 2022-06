The Crew 2 : une date proche pour le 60 fps sur next-gen, les améliorations visuelles et la Saison 6 sous le signe du drift

Avant même que nous ne découvrions la Saison 5, American Legends, Ubisoft avait confirmé que le contenu du jeu paru en 2018 se poursuivrait dans le cadre d'une Année 5 à compter de juillet 2022. Le mois en question approche à grands pas, alors il est temps pour les développeurs de commencer à parler de la suite.

C'est précisément le 6 juillet 2022 que l'Épisode 1 de la Saison 6 débarquera sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, avec comme prévu de belles nouveautés. Sur le plan technique, nous aurons droit à des améliorations de la maniabilité, de nouvelles conditions météorologiques et un nouvel étalonnage des couleurs sur toutes les plateformes, ainsi que du 60 fps sur PlayStation 5 et Xbox Series X.



Côté contenu, la saga Motorflix se poursuivra avec une campagne pensée pour les pistes, développée en collaboration avec le champion de drift qu'est Chris Forsberg. Elle s'appellera Dominion: Forsberg, et a eu droit à un premier teaser à découvrir en vidéo ci-dessus.

Rendez-vous donc le 6 juillet pour découvrir toutes ces nouveautés sur vos consoles. D'ici là, vous pouvez acheter la Saleen SR7 pour seulement un Crédit dans la boutique du jeu. Et pour les retardataires, The Crew 2 est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.