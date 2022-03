The Crew 2 : une Année 5 déjà confirmée, du 60 fps sur next-gen et des améliorations visuelles en approche

La Saison 4 de The Crew 2, The Contractor, est en cours depuis quelques semaines, mais s'apprête à laisser place à la suite. Ubisoft vient de confirmer que le premier Épisode de la Saison 5, American Legends, serait disponible ce 16 mars, avec du contenu inédit et des réponses sur quelques secrets autour de l'arc Motorflix.

L'Année 5 de The Crew 2 arrive avec son lot de nouveautés ! ????️ pic.twitter.com/xip8sRymw2 — The Crew FR (@TheCrewFR) March 11, 2022

Surtout, l'éditeur a annoncé en vidéo qu'il allait continuer à proposer des nouveautés dans le cadre d'une Année 5, du pain béni pour les fans qui suivent pour certains l'expérience depuis 2018. Elle débutera en juillet 2022, et comprendra 3 saisons amenant voitures, évènements, récompenses et plus encore. Les développeurs en profiteront pour ajouter du 60 fps sur next-gen cet été, et même des améliorations visuelles pour tout le monde, notamment au niveau des couleurs et de la météo. De même, la maniabilité de l'ensemble du garage va être améliorée et harmonisée, avec également un travail approfondi sur le comportement de l'IA.

