The Crew 2 fait encore le plein de contenu gratuit avec l'Épisode 2 de sa Saison 5, American Legends

Les adeptes de The Crew 2 sont encore nombreux, alors Ubisoft va les occuper avec une Année 5. Elle a débuté avec la première partie de la Saison 5, American Legends, en mars dernier, qui se poursuit avec un Épisode 2 lancé sur PC, PS4, Xbox One et Stadia ce 11 mai, avec bien évidemment tout le toutim habituel.

Nouvelles épreuves pour le mode Stories, véhicules inédits, Motorpass renouvelé et série de LIVE SUMMITS pour des défis hebdomadaires, le programme va encore être riche. Vous pouvez le retrouver dans son intégralité ci-dessous, et résumé par une bande-annonce ci-dessus.

Vous aurez droit à des Stories inédites ainsi que de nouveaux véhicules et un tout nouveau Motorpass. Il est temps de passer au chapitre suivant de cette saison qui renferme de nombreuses surprises ! Comme d'habitude, pendant toute la durée de l'épisode, de nouveaux véhicules supplémentaires, LIVE Summits et objets de vanité seront régulièrement ajoutés au jeu. Découvrez toutes les infos ci-dessous. NOUVELLES STORIES À DÉCOUVRIR

Dans le premier épisode, vous avez été nombreux à vous mettre en quête de trésors dispersés à travers les États-Unis. Vous avez également pu découvrir des tranches de vie grâce aux Stories tout au long de vos périples. De la Story de la Porsche 550 Spyder qui vous a permis de suivre les traces d'un milliardaire passionné, à celle du Beechcraft Model 17 qui vous a révélé l'histoire d'un petit-fils d'un pilote de guerre, vous avez levé le voile sur les vies derrière les véhicules. Le pays est toujours immense et les trésors sont toujours innombrables. L'Archiviste vous donnera les indices qui vous permettront de mener à bien vos recherches. À partir du 11 mai, deux nouvelles Stories seront mises en ligne chaque semaine, avec leur lot d'aventures, de rebondissements... et de récompenses ! Cette fois, vous plongerez dans des époques plus contemporaines et diverses en parcourant les paysages grandioses des États-Unis qui n'attendent qu'à être explorés. Allez voir l'Archiviste. Il est le seul à pouvoir vous révéler les premiers indices qui vous guideront dans votre quête. Suivez les étapes, faites preuve d'observation et de déduction et les récompenses seront à vous ! Les American Legends ont encore de nombreuses choses à vous apprendre... mais également à vous offrir. À vous d'aller les déceler ! NOUVEAUX VÉHICULES ET OBJETS DE VANITÉ

Chaque épisode apporte de nombreux nouveaux véhicules, et l'épisode 2 de la saison 5 ne déroge pas à la règle. Votre ténacité sera grandement récompensée. Des trésors de grande valeur, tels que la 1966 Pontiac GTO, vous seront offerts pour la plupart des Stories longues. En plus des récompenses disponibles dans les Stories et le Motorpass, vous pourrez également profiter de nouveaux ajouts de véhicules tout au long de l'épisode. Voici un aperçu du line-up de la mise à jour Saison 5 - Épisode 2 : la Kawasaki Z1000 ABS sera disponible dans la boutique à partir du 25 mai. Vous aurez également droit à davantage d'ajouts de véhicules tout au long de l'épisode, ainsi que plus de 40 nouveaux objets de vanité ! MOTORPASS : SAISON 5 - ÉPISODE 2

Voici un résumé de ce qui vous attend dans le Motorpass avec cette nouvelle mise à jour : NOUVEAUX LIVE SUMMITS

Pour les compétiteurs, la nouvelle vague de LIVE Summits débarquera dès le 11 mai en commençant par « Forbidden Times » ! Le thème, les récompenses, les bundles... Si vous souhaitez en savoir plus sur ce LIVE Summit et sur ce qui vous attend cette semaine dans The Crew® 2, lisez notre article dédié ! Notre premier LIVE Summit premium sera disponible le 18 mai et offrira la Dodge Challenger R/T Riff Edition en guise de récompense platine.

Pour les retardataires, The Crew 2 est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.