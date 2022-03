The Crew 2 : la Saison 5 American Legends et le mode Stories lancés avec l'Épisode 1, le détail des nouveautés

L'Année 5 de The Crew 2 ne débutera que cet été, mais Ubisoft prévoit de boucler avant cela l'Année 4 en beauté. Cela se passera avec la Saison 5, American Legends, dont nous pourrons apprécier l'Épisode 1 à compter d'aujourd'hui. Elle introduit un nouveau mode de jeu, Stories, avec des épreuves portées vers l'exploration et l'enquête. Elle permet sinon bien évidemment de débloquer de nouveaux objets de vanité et véhicules, dont la Porsche 550 Spyder (Street Race), introduit un Motorpass rempli de récompenses et se diversifiera avec des LIVE Summits hebdomadaires. Et elle commence enfin à harmoniser la maniabilité des véhicules en s'attardant sur celle de 3 voitures de catégorie RallyCross (RX), la Nissan Skyline GT-R (R34), la Chevrolet Camaro SS et la Ford Focus RS.

Vous pouvez découvrir le contenu American Legends en vidéo ci-dessus, ou en résumé ci-dessous, et découvrir le changelog complet en page suivante.

Cette nouvelle saison vous offre un nouveau mode de jeu et ce nouvel épisode apporte de nouveaux véhicules ainsi qu'un tout nouveau Motorpass. Venez écrire avec nous ce nouveau chapitre de l'histoire de The Crew 2 grâce à cette nouvelle mise à jour pleine de surprises ! En plus du contenu annoncé, vous pourrez également profiter au fil de la saison d'ajouts de nouveaux véhicules ainsi que de nouveaux objets de vanité et vous pourrez également compter sur des compétitions acharnées grâce à nos LIVE Summits hebdomadaires ! Découvrez toutes les infos ci-dessous. NOUVEAU MODE DE JEU : STORIES

L'immensité des États-Unis est remplie de secrets, de tranches de vie et de trésors qui n'attendent que d'être dévoilés. Pendant de nombreuses années, l'Archiviste a rassemblé de nombreux objets, notes et souvenirs qu'il a décidé de vous révéler. Le moment est venu de mettre au jour la vérité en parcourant le pays. Le 16 mars, prenez le volant pour accomplir vos quêtes. Reconstituez des stories non achevées qui vous mèneront peut-être vers des trésors inattendus. Tout au long de la saison, l'Archiviste vous donnera accès à deux nouvelles stories par semaine. Pour chacune d'entre elles, des indices vous aideront à retracer son origine. Dans ces aventures, votre intuition et vos talents d'observation seront vos plus précieux atouts. D'une découverte à l'autre, de la côte est à la côte ouest, vous revisiterez le passé pour lui redonner vie. Les archives vous ouvrent ses lourdes portes pour vous permettre de dévoiler des secrets bien gardés. Laissez-les vous guider sur la route des American Legends. NOUVEAUX VÉHICULES ET OBJETS DE VANITÉ

La mise à jour Saison 5 - Épisode 1 apporte de nombreux nouveaux véhicules. Vos compétences d'enquêteur seront récompensées ! Lors de la plupart des stories plus longues, vous découvrirez de merveilleux trésors, tels que la Porsche 550 Spyder (Street Race) : En plus des récompenses disponibles dans les stories et le Motorpass, vous pourrez également profiter de nouveaux ajouts de véhicules tout au long de l'épisode. Voici un aperçu du line-up de la mise à jour Saison 5 - Épisode 1 : la Ford Crown Victoria INTERCEPTION UNIT (Street Race) sera disponible dans la boutique à partir du 30 mars. Vous aurez également droit à davantage d'ajouts de véhicules tout au long de l'épisode, ainsi que plus de 40 nouveaux objets de vanité ! MOTORPASS : SAISON 5 - ÉPISODE 1

Voici un résumé de ce qui vous attend dans le Motorpass avec cette nouvelle mise à jour : NOUVEAUX LIVE SUMMITS

Pour les compétiteurs, la nouvelle vague de LIVE Summits débarquera dès le 16 mars en commençant par « Porsche Addict 2 » ! Le thème, les récompenses, les bundles... Si vous souhaitez en savoir plus sur ce LIVE Summit et sur ce qui vous attend cette semaine dans The Crew 2, lisez notre article dédié ! Notre premier LIVE Summit premium sera disponible le 23 mars et offrira la Indian Motorcycle SCOUT The Cruiser Edition en guise de récompense platine.

