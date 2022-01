The Crew 2 s'aventure en pleine nature pour le lancement de l'Épisode 2 de la Saison 4 : The Contractor

Nous ne savons pas jusqu'à quand durera l'aventure The Crew 2, mais une chose est sûre, elle se poursuit actuellement avec une Saison 4. Cet arc dénommé The Contractor a débuté en novembre dernier, et va se développer davantage dans le cadre d'un Épisode 2 qui vient de sortir ce 19 janvier 2022, bande-annonce de lancement à l'appui.

L'extension nous fera quitter la jungle urbaine pour la jungle tout court, avec des défis prenant place dans les contrées les plus sauvages des États-Unis. Nous devrons en effet effectuer des livraisons pour Intrepid Outdoors ou préserver la nature à notre manière pour US Wildlife Watchers. Nous aurons le loisir de débloquer les Chevrolet SILVERADO 1500 Intrepid Outdoors (Rally Raid) et l'Ariel ATOM (Street Race), entre autres, de participer à des LIVE Summits hebdomadaires inédits et de remporter des récompenses via le Motorpass.

Un tout nouvel arrivage de contenu est sur le point de débarquer : The Crew 2 Saison 4 - Épisode 2 : The Contractor sera disponible pour tous les joueurs de The Crew 2 dès le 19 janvier ! Grâce à ce second épisode, découvrez diverses nouvelles façons de profiter du mode livraison de cette quatrième saison. Dès sa sortie, bénéficiez d'une sélection exclusive de nouveaux véhicules ainsi qu'un tout nouveau Motorpass. Il va sans dire que vous aurez toujours droit aux ajouts réguliers de nouveaux véhicules et objets de vanité ainsi qu'aux LIVE Summits hebdomadaires tout au long du nouvel épisode. Découvrez tous les détails ci-dessous. DE NOUVELLES FAÇONS DE PROFITER DU MODE DE JEU « THE CONTRACTOR » Après un premier épisode dans la jungle urbaine, laissez-vous transporter hors des sentiers battus dans la nature sauvage des contrées américaines. Les échos de vos prouesses se sont propagés dans les coins les plus reculés du pays et de nouvelles entreprises de transport sollicitent votre expertise de pilote offroad ! À partir du 19 janvier, en plus des missions existantes, vous pourrez en effectuer de nouvelles qui feront appel à votre sentiment de liberté dans le vaste monde ouvert de The Crew 2. Pour les amoureux de la faune, US Wildlife Watchers vous comblera en vous permettant de contribuer à la protection des animaux. Leur devise ? « Protégez-les tous ! » Vous avez l'âme d'un aventurier, et l'immensité du paysage ne vous fait pas peur ? Intrepid Outdoors est fait pour vous ! Accédez à ces nombreuses missions directement depuis le menu Activités ou depuis la carte du jeu selon vos endroits préférés des États-Unis. Peu importe vos missions, vous serez le pilote de la situation pour les mener à bien ! NOUVEAUX VÉHICULES ET OBJETS DE VANITÉ En plus des véhicules ajoutés au Motorpass, ce nouvel épisode apportera de nouvelles voitures, dont certaines seront disponibles à l'achat dès le 19 janvier : la Chevrolet SILVERADO 1500 Intrepid Outdoors (Rally Raid) et l'Ariel ATOM (Street Race).

D'autres véhicules seront également ajoutés tout au long de l'épisode. Tous les véhicules ci-dessus seront disponibles à l'achat avec des Bucks ou des Crew Credits dès le 19 janvier. Surveillez nos annonces pour ne rien rater des ajouts de nouveaux véhicules supplémentaires dans les semaines et mois à venir, sans oublier bien sûr nos nouveaux objets de vanité. MOTORPASS : SAISON 4 - ÉPISODE 2 Voici un résumé de ce qui vous attend dans le Motorpass de la nouvelle mise à jour : NOUVEAUX LIVE SUMMITS Pour les compétiteurs, la nouvelle vague de LIVE Summits débarquera également le 19 janvier avec Misty Mountains : montrez vos talents de pilote offroad dès la première semaine de l'Épisode 2 ! Notre premier LIVE Summit premium sera disponible le 26 janvier et offrira la Jaguar C-X75 Concept Lunar Year Edition (Hypercar) en guise de récompense platine.

Rendez-vous régulièrement sur The Crew Hub pour suivre votre progression. Comme d'habitude, seule une partie de l'épisode sera disponible le 19 janvier ! Du nouveau contenu et des semaines thématiques continueront de vous offrir régulièrement de nouvelles expériences alors que l'Épisode 2 : The Contractor vous emmène dans la nature sauvage des États-Unis.

