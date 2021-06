E3 2021 : The Crew 2, le contenu de l'Année 4 se dévoile en vidéo

Ubisoft a redonné des nouvelles de The Crew 2 peu avant le début de sa présentation à l'Ubisoft Forward, l'occasion pour Ivory Tower de nous parler du contenu additionnel qui sera rajouté avec l'Année 4. Eh oui, le temps passe vite, mais les amateurs de jeux de course vont avoir de quoi faire.

Les développeurs commencent par annoncer que la franchise The Crew, lancée en 2014, compte désormais plus de 30 millions de joueurs. Mais les joueurs n'ayant pas encore craqué pour le second volet sont invités à le faire avec l'ajout d'une Corvette vendue seulement 1 Crew Credit dans la boutique jusqu'au 30 juin prochain. La semaine prochaine, les joueurs pourront participer au Live Summit Spécial Anniversaire avec un évènement pour chaque mise à jour majeure sortie depuis le lancement de The Crew 2.

Mais la principale nouveauté, c'est l'Année 4, avec de nouvelles Saisons et des épisodes de Motorflix inédits, nous avons déjà droit à un aperçu du contenu dans la bande-annonce ci-dessus. L'U.S. Speed Tour emmènera les joueurs sur la côte est des États-Unis, à New York, Daytona, Miami, Saint Louis, Dallas, Santa Fe et Pikes Peak au travers de huit courses. L'Épisode 1 de la Saison 3 sera lancé le 7 juillet prochain dans The Crew 2.