The Crew 2 aura droit à une Année 3 avec des Saisons, des Épisodes et des séries TV à tourner

Depuis maintenant deux ans, The Crew 2 nous propose régulièrement des mises à jour majeures avec du contenu gratuit, en plus de défis hebdomadaires permettant à la communauté d'être tout le temps occupée. Ubisoft ne lâche pas le morceau et se prépare désormais à une Année 3, confirmée lors de l'Ubisoft Forward et qui commencera en novembre prochain.

Elle changera un peu la donne alors que le jeu de course s'articulera autour d'un système de Saisons, en rotation tous les 4 mois, et divisées en deux épisodes chacune. Les activités tourneront autour de Motorflix, une société de production de séries télévisées qui nous embauche pour nos talents de pilotage. Et à en croire la première bande-annonce, les défis que nous allons devoir remplir pour les réalisateurs n'auront rien à envier aux James Bond et autres blockbusters.

Les festivités commenceront le 25 novembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One avec The Chase, l'Épisode 1 de la Saison 1 au cœur de cette vidéo.