The Crew 2 : l'extension gratuite Inner Drive et la mise à jour 1.6.0 arrivent avec toujours plus de contenu

Et de cinq pour The Crew 2 ! Après Gator Rush, Demolition Derby, Hot Shots et dernièrement Blazing Shots, le jeu de course d'Ubisoft continue de profiter d'un live service soutenu avec une cinquième extension gratuite, à paraître ce 25 mars sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.

Elle s'appelle Inner Drive, et ajoute une vingtaine de véhicules inédits, dont les remarquables Koenigsegg Jesko et Ford Mustang Shelby GT500, ainsi que 105 nouveaux objets de vanité, dont 20 débloqués dès demain. Le patch marque surtout le début d'une nouvelle saison riche en contenu, avec quinze LIVE SUMMIT hebdomadaires pour toujours plus de défis, dont des Premium LIVE Summit mensuels qui récompensent les meilleurs pilotes avec des déclinaisons de véhicules exclusives. D'autres nouveautés sont aussi prévues pour plus tard, avec un Bundle Elite 4 le 8 avril, l'arrivée des Touring Bikes dans la catégorie Touring Car, ou encore la mystérieuse fonctionnalité Hobbies qui n'a pas été détaillée.

NOUVEAUX VÉHICULES La sélection de véhicules de Motornation (terre, mer et air) continue de s'étoffer grâce aux nouveautés apportées dès la sortie de The Crew 2 Inner Drive ainsi qu'aux ajouts réguliers via le Shop et les LIVE Summits. Le premier véhicule à sortir de la chaîne de production pour faire son apparition dans la discipline d'Hypercar est un bolide ultra-puissant, mais aussi particulièrement splendide : la Koenigsegg Jesko (2020) ! Disponible contre des Bucks ou des Crew Credits dès le 25 mars. La Ford Mustang Shelby GT500 (2020), une autre grosse cylindrée qui en a sous le capot, rejoindra quant à elle la discipline de Street Race et sera également disponible dans le Shop dès le 25 mars. Le Bundle Elite 4 verra aussi le jour, à partir du 8 avril. Il proposera trois véhicules exclusifs pendant un mois : Enzo Ferrari (2002) – Hypercar

Lamborghini Diablo GT (1999) – Street Race

Proto Alpha Mark X (2020) – Alpha Grand Prix Enfin, nous ajoutons les Touring Bikes comme nouveau type de véhicule à la discipline de Touring Car. Ces nouvelles motos ne seront pas disponibles le 25 mars, et débarqueront donc dans The Crew 2 un peu plus tard. Surveillez les réseaux sociaux pour plus d'informations à ce sujet. NOUVEAUX OBJETS DE VANITÉ Cette fois, nous ajoutons pas moins de quatre nouveaux types d'objets de vanité : Teintes de vitres

Nitro personnalisée

Emotes 2D

Klaxons personnalisés Nous offrirons 10 emotes et 10 klaxons à tous les joueurs, dès que la mise à jour sera en ligne ! Assurez-vous d'aller les découvrir dans le menu Personnalisation ! Nous ajouterons régulièrement davantage d'objets pour ces nouveaux types de vanité, mais aussi pour les autres types, tels que les Underglows, les fumées et les pneus. REMANIEMENT DES AVATARS ET DE L'INTERFACE Pour The Crew 2 Inner Drive, nous avons complètement remanié les modèles, les animations et les tenues des avatars. Lorsque vous lancez le jeu pour la première fois après le patch, vous devrez sélectionner un nouvel avatar pour continuer. Remarque : une fois choisi, comme avec les anciens avatars, votre nouvel avatar ne pourra être changé. Choisissez judicieusement ! Les avatars ne sont pas la seule chose qui a profité d'un remaniement, puisque la disposition du menu principal a également été améliorée. Consultez nos notes de mise à jour pour tout savoir sur ces changements.





Inner Drive accompagne également la sortie de la mise à jour 1.6.0, dont le riche changelog est visible en page suivante. Au programme, la refonte de l'interface et des avatars expliquée ci-dessus, mais aussi la nitro aérienne pour accélérer en l'air avec un véhicule terrestre, des améliorations d'équilibrage et de maniabilité, notamment pour nerfer la catégorie Hypercar en hors-piste, des corrections de bugs, et plus encore.