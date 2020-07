Ubisoft Forward : suivez le live en notre compagnie ici ou sur notre chaîne YouTube, ce soir dès 20h30

Si vous l'ignorez encore, c'est ce soir qu'Ubisoft organise sa conférence annuelle, tenue habituellement dans le cadre de l'E3, qui se déroulera uniquement sur la Toile cette année pour des raisons qu'il n'est plus nécessaire de rappeler. Deux vidéos ont déjà assuré la promotion de cet Ubisoft Forward, dont la dernière en date nous a permis d'avoir un large aperçu des différentes productions qui seront présentées. Au programme, nous en verrons davantage au sujet d'Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion et Hyper Scape, et l'une des surprises a déjà fuité, à savoir Far Cry 6.

Tous ces titres seront mis en avant à partir de 21h00, mais un pré-show sera diffusé dès 20h00, où il y aura du Just Dance 2020, Trackmania, The Crew 2, Ghost Recon Breakpoint, The Division 2 ou encore Trials Rising. Celui qui se faisait jusqu'à présent appeler Gods & Monsters pourrait également faire une apparition lors de cet évènement et nous ne sommes pas à l'abri d'autres surprises et retours médiatiques. Vous pourrez voir le tout depuis la vidéo ci-dessous et suivre notre couverture sur le site.

Nous serons en direct, sur notre chaîne YouTube, pour vous proposer un pré-show dès 20h30 pour parler de nos attentes au sujet de la conférence, mais aussi des vôtres, recueillies sur nos réseaux sociaux et vos commentaires sur le site. Dès 21h00, place au show de nos frenchies d'Ubisoft que nous commenterons en direct. Dans la team du jour, il y aura Eric de Brocart (notre boss), Pierre Wilmart (Community Manager et rédacteur) ainsi qu'un invité, Sébastien Lapi, fondateur de Ma Vie de Geek et de la page Facebook Assassin's Geek.

