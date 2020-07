Watch Dogs Legion fait son retour avec sa nouvelle date de sortie, une vidéo d'Alberto Mielgo et du gameplay

La dernière fois que Watch Dogs Legion a véritablement fait parler de lui, c'était en début d'année avec une drôle d'interview de la BBC. À l'occasion de l'Ubisoft Forward, l'éditeur l'a donc remis en avant comme il se doit avec pour commencer un drôle de trailer cinématique inspiré par l'univers du jeu.

Nommé Tipping Point, il a été réalisé par Alberto Mielgo, qui a par exemple travaillé sur Love, Death & Robots ou encore Spider-Man: New Generation. Nous avons ensuite eu droit à une longue séquence entre bande-annonce et gameplay, qui nous a dévoilé la nouvelle date de sortie du jeu. Désormais, Watch Dogs Legion est attendu le 29 octobre 2020 sur PS4, Xbox One et PC, puis plus tard sur PS5, Xbox Series X et Stadia. Les plateformes next-gen n'ayant pas encore été datées, cela va de soi pour elles. Rapidement, la vidéo met surtout en exergue la diversité des approches pour une même mission, l'exemple de l'infiltration de la Tour de Londres étant montré. La folie du CEO d'Albion, Nigel Cass, peut également être appréciée, lui qui servira d'antagoniste sans pour autant être le seul.

Au passage, Phil Spencer a confirmé que le Smart Delivery sera de la partie avec la Xbox Series X, de même que la présence du ray-tracing.

Vous pouvez dès à présent précommander Watch Dogs Legion au prix de 64,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW de Watch Dogs Legion : 3h en totale immersion dans la perfide Albion