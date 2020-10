Watch Dogs Legion fait la classe dans une nouvelle vidéo promotionnelle

À l'approche de sa sortie, Watch Dogs Legion se montre désormais à travers des vidéos purement promotionnelles, comme la bande-annonce Le futur vous appartient diffusée en début de semaine. L'Amérique du Nord a eu droit hier soir à un habituel trailer 101, qui joue plutôt la carte de l'originalité en nous plongeant dans un amphithéâtre pour une leçon assez particulière.

En effet, l'objet de ce cours magistral n'est autre que Watch Dogs Legion, une bonne manière d'en vanter les mérites et spécificités, à commencer par ses 9 millions de personnages, tous potentiellement jouables. Quelques passages in-game sont tout de même montrés en guise « d'exercices » que les étudiants ont dû faire, des séquences assez particulières, voire « malaisante » dans le cas de Barbara. Et rassurez-vous, si tous les personnages peuvent mourir, ce n'est valable que si le mode Permadeath est activé. Ils seront simplement indisponibles temporairement le cas échéant.

Watch Dogs Legion sortira le 29 octobre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, puis le 10 novembre sur Xbox Series X | S et enfin les 12 et 19 novembre sur PS5. Vous pouvez précommander votre exemplaire 69,99 € sur Amazon. Le contenu post-lancement a lui été détaillé récemment, avec l'arrivée du multijoueur et quatre personnages jouables bien singuliers, dont une Assassin !

