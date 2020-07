Brawlhalla daté sur iOS et Android, avec une skin offerte

Brawlhalla fait déjà le bonheur des joueurs sur PC, PS4, Xbox One et Switch depuis des années, mais Ubisoft et Blue Mammoth Games veulent depuis un moment porter leur jeu de combat à la Smash Bros. sur mobiles. Des versions iOS et Android avaient en effet été annoncées en novembre 2019.

L'attente ne sera désormais plus très longue, car les studios ont profité de l'Ubisoft Forward pour annoncer que la date de sortie de Brawlhalla est fixée au 6 août sur iOS via l'App Store et Android via le Google Play Store. Les futurs joueurs sont d'ailleurs invités à se préinscrire afin de débloquer une skin gratuitement au lancement du titre sur mobiles.

Ubisoft profite de la bande-annonce ci-dessus pour rappeler que Brawlhalla profitera sur mobiles de commandes personnalisables, ainsi que du cross-play pour affronter les joueurs sur ordinateurs et consoles, le titre comptant déjà plus de 40 millions d'utilisateurs. Vous pouvez retrouver l'iPhone 11 à 859 € sur Amazon.fr.