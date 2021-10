Final Fantasy V Pixel Remaster : une date de sortie proche pour l'arrivée de la version originale sur PC, iOS et Android

À la demande de Square Enix, Final Fantasy V (Old ver.), le doux nom dernièrement donné au portage de l'édition Game Boy Advance, a été retiré de Steam, Google Play et l'App Store. Pour une raison qui nous échappe encore, l'éditeur tenait absolument à supprimer cette version possédant son propre charme et quelques fonctionnalités exclusives pour remettre seulement l'original sur le devant de la scène, en version Pixel Remaster.



Après les 4 premiers épisodes cet été, il est donc venu le temps pour Final Fantasy V de suivre la marche et de voir sa version originale débarquer sur ordinateurs personnels et mobiles. La date de sortie de l'édition Pixel Remaster est fixée au 10 novembre 2021, avec encore une fois des graphismes 2D modernisés, une bande-son remaniée, des menus optimisés ou encore des combats automatiques.

FINAL FANTASY V relate l'histoire d'un jeune homme et de son chocobo, dont le destin sera bouleversé par sa rencontre avec de nouveaux amis. Les cristaux qui maintiennent l'équilibre du monde sont menacés, et le roi, parti les protéger... a soudainement disparu. Reconnu pour son système de tâches sophistiqué et personnalisable qui permet aux joueurs de doter leurs personnages de nombreuses classes, FINAL FANTASY V offre une grande variété de styles de jeu et enrichit le fameux système Active Time Battle, qui avait été étrenné dans FINAL FANTASY IV.

Cette nouvelle version de FINAL FANTASY V propose de nombreuses améliorations et nouveautés, notamment :

Graphismes 2D entièrement mis à jour et redessinés pour les appareils modernes, reprenant les designs en pixels emblématiques de FINAL FANTASY créés par l'artiste originale et collaboratrice actuelle, Kazuko Shibuya ;

Bande-son remaniée de façon magistrale, sous la supervision du compositeur original, Nobuo Uematsu ;

Gameplay amélioré, avec mise à jour de l'IU, options de combat automatique, et bien d'autres fonctionnalités ;

Expérience plus plaisante avec des bonus comme : bestiaire, galerie d'illustrations, lecteur de musique et possibilité de sauvegarder à tout moment.

Les joueurs qui précommandent FINAL FANTASY V sur Steam recevront des bonus exclusifs : trois titres spécialement remaniés, deux fonds d'écran et une remise de 20 %. Ces titres spéciaux passent de la version originale du morceau à son nouvel arrangement, et seront disponibles en précommandant le jeu ou via le pack sur Steam. Ces titres comprennent :