E3 2021 : Final Fantasy Pixel Remaster, la remastérisation 2D ultime des épisodes I à VI confirmée, les versions originales de retour

Le changement de nom des portages des éditions 3D de Final Fantasy III et IV avait mis la puce à l'oreille des fans. Et si Square Enix entreprenait d'offrir aux originaux en 2D le même traitement qu'à Dragon Quest III HD-2D Remake ? Le verdict est tombé lors de la conférence de l'éditeur à l'E3 2021 : ils vont bien être remastérisés, mais visiblement pas de cette manière.

Nous allons ainsi avoir droit à un Final Fantasy Pixel Remaster qui regroupera Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V et Final Fantasy VI dans leur version « 2D ultime ». Sauf qu'à part nous hyper, le teaser n'annonce aucune nouveauté, que ce soit en termes de graphismes ou de contenu. L'hypothèse la plus logique serait que Square Enix ressorte les originaux en 2D sous leur meilleur jour et sans trop les dénaturer, les remakes GBA et DS étant davantage présents que ceux-ci sur les boutiques du moment.



Pour le moment, une chose est sûre, la compilation arrivera sur PC via Steam et mobiles (certainement sous iOS et Android), à une date encore inconnue, et il sera possible de se procurer chaque volet séparément.