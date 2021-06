Final Fantasy III et IV : les versions mobiles renommées avec le sous-titre 3D Remake, bientôt des annonces à l'E3 ?

L'E3 2021 va ouvrir ses portes dans quelques jours et nous pourrons suivre ce dimanche un Square Enix Presents dans le cadre de l'évènement, dont une partie du programme a déjà été dévoilé. Forcément, le moindre signe d'agitation du côté de l'éditeur est scruté avec attention par les internautes, encore plus lorsqu'il s'agit de la licence Final Fantasy. Et justement, il y a eu de la nouveauté du côté de productions déjà sur le marché, à savoir les versions mobiles de Final Fantasy III et IV, comme l'a fait remarquer l'internaute Shaun Musgrave sur Twitter.

Comme vous pouvez le constater, le logo et le titre de chaque jeu présentent désormais la mention « 3D Remake » aussi bien sur Google Play (ici et là) que l'App Store (ici et là). En temps normal, un tel rebranding aurait déjà été étrange, mais avec l'E3 dans le viseur, cela le devient encore plus. Alors, à quoi est-ce que ça rime ? Nous ne pouvons évidemment que spéculer, mais il se pourrait que d'autres épisodes déjà disponibles dans leur forme classique aient droit à l'avenir à des versions en 3D justifiant qu'une telle gamme soit créée. Inversement, peut-être que les FFIII et FFIV d'origine en 2D vont finir par débarquer sur les plateformes actuelles (le troisième reste exclusif au Japon sur Famicom dans ce format), auquel cas il faudrait bien les différencier.

Récemment, un bruit de couloir sur les forums de ResetEra évoquait justement la possibilité d'une compilation des six premiers Final Fantasy en 2D à paraître sur les plateformes modernes, sans que nous ne trouvions de source crédible contrairement à Final Fantasy Origin, l'Action-RPG à la Nioh qui pourrait être dévoilé sous peu. Dans un tel cas, ce changement de nom deviendrait alors évident.

Autre hypothèse, avec l'annonce récente de Dragon Quest III HD-2D Remake, il semble que Square Enix compte proposer bien d'autres projets en « HD-2D » autres que les deux Octopath Traveler et Project Triangle Strategy. Peut-être que les deux épisodes qui nous intéressent aujourd'hui vont à nouveau être modernisés de la sorte. Pour le moment, il faudra se contenter de ça, qu'en pensez-vous ?

Et en parlant de remake, c'est en fin de semaine que sort Final Fantasy VII Remake Intergrade, dont vous pouvez retrouver notre guide d'achat pour l'acheter au meilleur prix.