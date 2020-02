Final Fantasy III : une mise à jour 2.0 inattendue avec de belles nouveautés sur PC, iOS et Android

Il faut avouer que nous ne nous attendions pas à entendre parler de Final Fantasy III en ouvrant nos ordinateurs ce matin. Et pourtant, Square Enix vient bel et bien de mettre à jour les versions PC, iOS et Android du RPG avec un patch 2.0.



Cette version basée sur le remake 3D de la DS, parue 2011 et 2012 sur mobiles et 2014 sur Steam, possédait déjà plusieurs atouts, de l'interface adaptée aux plateformes aux graphismes forcément améliorés. Mais voilà que cette mise à jour inattendue introduit un mode Galerie, un mode combat automatique pour enchaîner les affrontements basiques plus rapidement, ou encore une compatibilité avec les écrans larges.

Un mode galerie qui permet d'accéder à des illustrations du jeu et de ses personnages, de lire des documents sur le monde du jeu, et d'écouter la bande-son dans son intégralité

Ajout d'une cinématique de début

Une fonctionnalité de combat automatique, qui double la vitesse des combats. En mode automatique, les personnages répètent leur dernière action.

Des modifications de l'interface utilisateur sur Steam

La possibilité de jouer en 21:9 sur Steam

Compatibilité avec les appareils à grand écran, comme l'iPhone X (mobiles)

De nouvelles langues

Chinois traditionnel (Steam)



Chinois simplifié (Steam)



Japonais (Steam)



Coréen (Steam et mobile)



Thaï (Steam et mobile)

Correction de bugs mineurs

Pour fêter ça, Final Fantasy III est en ce moment en promotion : vous pouvez le récupérer pour 6,49 € sur Steam ou 7,99 € sur mobiles. Maintenant que le produit est bien rôdé, ne serait-ce pas le moment idéal pour le porter sur PS4, Xbox One ou Switch ?