Final Fantasy Pixel Remaster : une date de sortie pour les versions PS4 et Switch, des nouveautés supplémentaires prévues

Progressivement sortie entre fin 2021 et début 2022 sur PC, iOS et Android, la collection Final Fantasy Pixel Remaster nous a permis de retrouver les six premiers épisodes de la saga culte en versions remastérisées. Cela ne s'est pas fait sans réprimandes des joueurs, car elles vendues relativement cher et sans certaines fonctionnalités des éditions retravaillées depuis les originaux, elles ont aussi été accompagnées du retrait de précédentes remastérisations des plateformes de téléchargement.

Malgré tout, elles ne manquent pas d'atouts et Square Enix avait prévu de les amener sur PS4 et Nintendo Switch. Nous savons désormais quand : la date de sortie de Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V et Final Fantasy VI en édition Pixel Remaster sur l'eShop et le PlayStation Store est calée au 19 avril 2023 (à 17h00 heure française précisément). Les deux premiers épisodes seront chacun vendus 11,99 €, et les quatre autres à 17,99 €, mais un bundle à 74,99 € sera proposé au format numérique avec les six volets.

Toutes les améliorations précédemment proposées seront de retour, mais Square Enix a aussi préparé quelques nouveautés supplémentaires. Nous aurons ainsi droit à la possibilité de choisir entre musiques réorchestrées et originales (ces dernières n'étant auparavant pas disponibles), de choisir entre la nouvelle police d'écriture et une plus pixélisée rappelant l'originale, de désactiver temporairement les rencontres aléatoires et de booster vos gains d'expérience avec un multiplicateur allant de x0 à x4. En toute logique, ces nouveautés devraient être proposées via des mises à jour sur PC et mobiles.

Pour mémoire, des éditions physiques standard et collector sont prévues, mais actuellement sold out.