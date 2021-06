Final Fantasy Pixel Remaster : la date de sortie, le prix et les nouveautés se précisent pour les 3 premiers épisodes 2D

L'E3 2021 nous a notamment permis de découvrir Final Fantasy Pixel Remaster, un concept tellement simple que nous nous demandons pourquoi il n'a pas eu lieu auparavant. Square Enix va en effet ressortir les versions originales des 6 premiers épisodes de la saga, dont seuls les remakes GBA et DS avaient été amenés sur ordinateurs personnels et mobiles. Pas de fioriture, ces versions 2D ultimes se contenteront de remastériser les pixels de l'époque pour qu'ils soient plus beaux sur nos écrans modernes.

L'éditeur doit visiblement nous en dire plus dans une présentation vidéo... car celle-ci a été malencontreusement diffusée en ligne avant d'être supprimée. Gematsu a pu la visionner et a même partagé la bande-annonce qui y était montrée, histoire de nous livrer quelques informations. L'ancien directeur de la série Hironobu Sakaguchi, l'actuel Yoshinori Kitase et le compositeur Nobuo Uematsu y sont présents pour évoquer des souvenirs liés à la franchise, et y déclarent que la spécialiste des pixels Kazuko Shibuya, présente sur les premiers volets, dirige ce nouveau projet.

Surtout, Final Fantasy Pixel Remaster verra les itérations qu'il contient sortir dans l'ordre sur iOS, Android et PC, à commencer par Final Fantasy en juillet 2021. S'en suivront Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V et Final Fantasy VI a des périodes encore inconnues, mais tout devrait s'enchaîner rapidement. À terme, Square Enix devrait proposer la collection Final Fantasy Pixel Remaster en achat direct et à prix réduit, mais là encore, nous n'avons pas d'information à ce sujet.

Mise à jour : les pages Steam de Final Fantasy, Final Fantasy II et Final Fantasy III viennent d'être mises en ligne. Leur date de sortie est calée au 28 juillet 2021 au prix conseillé de 11,99 €, avec un tarif abaissé à 9,59 € jusqu'au 11 août. Ils profiteront d'une bande-son réarrangée, d'un gameplay amélioré, d'une interface modernisée et d'options de combat automatique, ainsi que de quelques bonus.

La version originale de FINAL FANTASY prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D ! Une version remodelée en 2D du premier opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY ! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée. La terre, le feu, l'eau, le vent... La lumière qui émanait autrefois des quatre cristaux fut perdue. Les ténèbres envahirent le continent, jusqu'à ce que le seul espoir restant à l'Humanité reposât dans les légendes du passé. Devenez Guerriers de la lumière et lancez-vous dans une aventure pour restaurer le pouvoir des cristaux et sauver le monde. Passez d'une classe à l'autre pour améliorer vos personnages. Traversez le vaste monde du jeu avec votre vaisseau. Retrouvez le jeu par lequel tout a commencé. CARACTÉRISTIQUES Graphismes pixels en 2D intégralement refaits, y compris les modèles de personnages emblématiques conçus par Kazuko Shibuya, l'artiste d'origine et collaborateur actuel.

Magnifique bande originale réarrangée dans le respect du style de FINAL FANTASY sous la supervision du compositeur original Nobuo Uematsu.

Gameplay amélioré, y compris une interface modernisée, des options de combat automatique et plus !

Plongez-vous dans le monde du jeu avec des suppléments comme le bestiaire, la galerie d'illustrations et le lecteur de musique.

La version originale de FINAL FANTASY II prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D ! Une version remodelée en 2D du deuxième opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée. Notre épopée commence avec quatre jeunes gens devenus orphelins au cours du conflit opposant l'empire de Palmécia et l'armée rebelle. Au fil de leurs aventures, les jeunes gens s'allieront avec le sorcier blanc Minnwu, le prince Gordon de Kashuan, Leila la pirate et bien d'autres encore. Laissez-vous entraîner par les beaux et parfois tragiques coups du sorts que votre aventure vous réserve. FINAL FANTASY II a marqué l'arrivé d'un système d'évolution des compétences novateur permettant de renforcer différents attributs des personnages en fonction de leur style de combat plutôt qu'en gagnant des niveaux. Utilisez les mots-clés appris au détour des conversations pour débloquer de nouvelles informations et avancer dans l'histoire. Cette franchise innovante gagne en ambition dans le deuxième opus de la franchise FINAL FANTASY !

*Cette remastérisation est basée sur la version originale de FINAL FANTASY II parue en 1988. Ses fonctionnalités et/ou son contenu peuvent différer des précédentes rééditions du jeu.

La version originale de FINAL FANTASY III prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D ! Une version remodelée en 2D du troisième opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY ! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée. Lorsque le pouvoir des ténèbres manque d'éclipser le pouvoir de la lumière, seuls les quatre aventuriers choisis par les cristaux peuvent sauver le monde. Utilisez le système de changement de classes emblématique introduit pour la première fois dans FINAL FANTASY III pour changer de classe à volonté et faire appel à différentes compétences au fil de votre progression. Changez de classe et devenez Guerrier, Moine, Mage blanc, Mage noir, Chevalier dragon, Conjureur, ou invoquez des monstres pour vous servir avec la classe Invokeur. Amusez-vous avec le troisième opus palpitant de la franchise FINAL FANTASY !

*Cette remastérisation est basée sur la version originale de FINAL FANTASY III parue en 1990. Ses fonctionnalités et/ou son contenu peuvent différer des précédentes rééditions du jeu.

Pour mémoire, nous avons appris aujourd'hui que Final Fantasy V (Old ver.) et Final Fantasy VI (Old ver.) seraient retirés de Steam le 27 juillet.