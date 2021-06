Final Fantasy V et VI : les versions Advance bientôt retirées de Steam, la faute au Pixel Remaster

Par souci de modernité, Square Enix avait amené les portages GBA et DS des premiers épisodes de la saga Final Fantasy sur Steam, l'App Store et le Google Play Store. L'éditeur entreprend désormais une démarche inverse en proposant des remastérisations des versions originales aux gros pixels avec la compilation Final Fantasy Pixel Remaster.

Sur Steam, pour plus de clarté, les titres ont ainsi déjà été rebaptisés Final Fantasy III (3D Remake), Final Fantasy IV (3D Remake), Final Fantasy V (Old ver.) et Final Fantasy VI (Old ver.), les deux premiers chapitres n'étant pas disponibles sur la plateforme. Nous pensions donc que les éditions Advance/3D et Pixel Remaster pourraient cohabiter librement, mais ce ne sera visiblement pas totalement le cas. Les pages Steam de Final Fantasy V (Old ver.) et Final Fantasy VI (Old ver.) ont été mises à jour avec la mention suivante.



Ce jeu ne sera plus disponible à la vente après le 27 juillet 2021. Veuillez acheter le remaster en pixel art de Final Fantasy VI qui sortira bientôt.

Les produits vont tout simplement être déréférencés de la boutique de Valve à compter du 27 juillet et devenir légalement indisponibles sur PC. Nous ne savons pas encore si l'opération touchera aussi les mobiles ou les autres volets, mais si vous voulez découvrir Final Fantasy V Advance et Final Fantasy VI Advance sur ordinateur personnel, il va vite falloir vous les procurer. Si vous préférez les vivre au plus proche de ce qu'elles étaient à l'origine, la collection Final Fantasy Pixel Remaster devrait sortir progressivement à partir de juillet.



À part ça, Final Fantasy X / X-2 HD Remaster est disponible à partir de 22,94 € sur Amazon.fr.