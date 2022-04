Final Fantasy VI : la Masterline de Terra affichée à près de 10 700 € et une interview vidéo de Yoshitaka Amano

Cette année 2022 sera celle des 35 ans de la licence Final Fantasy, mais la licence n'a pas vraiment besoin d'anniversaire pour que Square Enix nous sorte tout un tas de produits dérivés. Ainsi, en fin d'année dernière, nous apprenions que l'éditeur s'est associé avec Prime 1 Studio pour produire une imposante statuette de Terra Branford chevauchant une armure magitek, qui est l'héroïne de Final Fantasy VI. Nous avons de ses nouvelles ce dimanche lors du Next Level Showcase 4, avec une une interview de Yoshitaka Amano à retrouver plus bas et surtout des informations sur sa commercialisation.

Ainsi, cette Square Enix Masterline Final Fantasy VI à l'échelle 1/6 va être mise en vente à partir de ce lundi 25 avril et sera limitée à 600 exemplaires dans le monde, avec une expédition prévue pour juillet 2023. Mais peu importe ce nombre, car à moins que vous soyez extrêmement riche, vous devrez faire une croix sur cette sublime pièce de collection. En effet, le prix affiché est de 1 485 000 ¥ taxes incluses. En euros, cela fait dans les 10 700 € ! Oui, vous avez bien lu et il n'y a pas d'erreur de notre part, le tarif est tout simplement démentiel. En comparaison, la Masterline de NieR: Automata avec 2B, 9S et A2 ne coûtait « que » 2 649 € dans son édition standard...

Même Hironobu Sakaguchi, le créateur de la licence et scénariste de cet épisode, a pris la parole publiquement pour s'étonner de ce prix, demandant si Square Enix va bien et disant que les dioramas utilisés pour son jeu Fantasian n'étaient pas aussi onéreux.

Quoi qu'il en soit, vous pouvez découvrir l'avis de Yoshitaka Amano quant à cette œuvre dans la vidéo ci-dessous, qui dispose de sous-titres en anglais. Ce dernier a été très impressionné, agréablement surpris et trouve vraiment cool que son illustration en 2D puisse désormais être admirée à 360°. Il évoque par ailleurs le fait que FFVI représentait pour lui un aboutissement lorsqu'il a travaillé dessus, ainsi que ses inspirations, comme la Révolution industrielle en Angleterre. Ce qui est sûr, c'est que le niveau de détail est absolument fou. Depuis sa présentation, divers éléments ont également été ajoutés, dont deux mogs supplémentaires.

