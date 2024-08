Final Fantasy I-VI Collection Édition Anniversaire : Square Enix écoute enfin les joueurs, les amateurs de jeux physiques aux anges !

En fin d'année 2022, le jour de l'anniversaire des 35 ans de la licence Final Fantasy, Square Enix avait annoncé l'arrivée des jeux Pixel Remaster sur PS4 et Switch sous la forme d'une compilation physique, en plus de versions numériques en pack ou à l'unité sur le PlayStation Store et l'eShop. Elles étaient ensuite parues le 19 avril 2023. Le problème pour les collectionneurs, c'est que cette Final Fantasy I-VI Collection en boîte était en nombre limité, même en dehors du collector, et accessible uniquement via la boutique de l'éditeur. Bon nombre de joueurs n'ont donc jamais pu l'obtenir. La solution la plus « simple » était jusqu'à présent d'importer l'édition asiatique, mais uniquement sur Switch au grand dam des joueurs PlayStation, et même Micromania s'y était mis, ce qui coûtait assez cher. Sur les réseaux sociaux, les joueurs ont à bien des reprises fait savoir à Square Enix leur envie d'une réédition et nous pouvons vous assurer que l'équipe française était bien consciente de l'intérêt de la communauté. Certains auront sans doute craqué pour le dématérialisé depuis, mais voilà que sans crier gare, nous apprenons qu'une nouvelle édition physique va bientôt être lancée !

Final Fantasy I-VI Collection Édition Anniversaire sera lancé le 8 octobre prochain sur PS4 et Switch au prix toujours aussi élevé de 74,99 €. Les six jeux dans leur déclinaison Pixel Remaster seront identiques, les seules différences étant le bandeau à l'avant de la jaquette indiquant en français et anglais la présence d'une planche de stickers dans la boîte. Là encore, la boutique de l'éditeur va la proposer et les précommandes sont d'ailleurs ouvertes, mais d'autres enseignes vont aussi la commercialiser. Notez qu'en France, la version PS4 ne sera disponible que chez Micromania-Zing du côté des revendeurs tiers. Les précommandes chez ce dernier débuteront ce vendredi 9 août dans l'après-midi, d'abord réservées aux clients Premium.

Compte tenu des prix indécents que certains scalpers et autres profiteurs pratiquent (nous avons vu passer encore récemment un exemplaire PS4 sous blister à plus de 1 000 €... et plus généralement à plusieurs centaines d'euros), nous ne pouvons que remercier Square Enix d'enfin proposer une édition qui devrait être plus largement accessible.

FINAL FANTASY I-VI COLLECTION - Edition Anniversaire, comme l'édition précédente, offre des fonctionnalités uniques aux versions PS4 et Nintendo Switch, notamment la possibilité de choisir entre les bandes sonores réarrangées et originales du jeu. Le jeu propose également une option concernant la police des textes, ce qui permet de choisir entre la police standard et une variante basée sur les pixels. Des fonctionnalités de boost supplémentaires sont également disponibles, comme la désactivation des rencontres aléatoires et la personnalisation d'un multiplicateur d'expérience (de 0 à 4).

